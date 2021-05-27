İkizdereliler siyasi partilere bal gönderdi: Taş ocağı yapılırsa bir daha bulamazsınız!

Rize'nin İkizdere ilçesinde bölge halkının itirazlarına karşın İşkencedere Vadisi'ne Cengiz İnşaat tarafından taş ocağı yapılması için çalışmalar sürüyor.

Bölgede balcılık yapan yurttaşlar bugün Ankara'ya bal göndererek taş ocağı yapıldığında bir daha bu balı bulmanın mümkün olmayacağını duyurdular.

Yurttaşlar kargo şubesine giderek paketledikleri balları AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP, MHP, SP, CHP, İYİP, HDP genel merkezlerine gönderdiler.

İkizdereli balcılar yaptıkları açıklamada İşkencere Vadisi'nde yetişen komar çiçeklerinden arıların ürettikleri komar balının taş ocağının yaratacağı tahribat nedeniyle bir daha bulunamayacağını dile getirdiler.

Komar balı nedir?

Komar balı, orman gülü olarak bilinen Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen Komar çiçeklerinden arıların ürettiği bir bal türüdür. Sahil kesimlerinde mor, yüksek kesimlerde beyaz çiçek açan türlerinin yanı sıra zifin adı verilen sarı çiçek açan bir tür daha vardır. Yapılacak taş ocağından bölgede bulunan komar çiçekleri de zarar görecek ve yöre halkının geçim kaynağı olan arıcılık olumsuz etkilenecek.