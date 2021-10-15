'Doğalgaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum, zam geldi ama mini mini...'

AKP'den 25. ve 26. dönem Konya Milletvekili olan Hüsnüye Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında "doğalgaza, elektriğe ve akaryakıta muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini" savundu.

'Türkiye’de o kadar pahalı bir benzin yok'

Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Hüsnüye Erdoğan, “Türkiye’de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor. Vatandaşa bir şey demiyorum ama onların dertlerine derman olacak yine biziz, yine AK Parti, yine Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürüyen hak yolunun yolcuları" dedi.

"Geçen yıl doğalgazın birim fiyatı 1.99’du, şu anda 2.33. Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa’ya bakıyorsunuz, İngiltere’ye vesaire… Hollanda, İsveç’te 3 kat artmış fiyatı. Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Türkiye’de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı. Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğal gaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Belki şey bir örnek olacak ama kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor. Biz, büyük milletiz. Bunun altından muhakkak kalkacağız. Birlik ve beraberlikle kalkacağız. İnşallah muhalefet aklını başına alır da birlik ve beraberlik içinde oluruz. Mutlaka sıkıntılarımız var, bunu görmezden gelemeyiz. Sorunları çözecek olan kesinlikle AK Parti.”

'Aynı gemideyiz, batarsak hepimiz batarız'

Konuşmasında marketlerdeki artışlara ilişkin de konuşan Erdoğan, "Her hafta pirincin, bulgurun fiyatı değişir mi yani? Markete giriyorum, ellerinde bazen etiketle gezdiklerini görüyorum. Bence ayıp ediyorlar. Bu aziz millete haksızlık ediyorlar. Bu geminin içinde hepimiz varız. Batarsak hepimiz batacağız yani" dedi.

'Farklı güçler ekonomik yönden saldırıyor'

“2001 yılındaki asgari ücret, 184 liraydı. Bir antibiyotiğin fiyatı 55 liraydı. Şimdi aynı antibiyotik 16-17 lira, asgari ücret de 2 bin 825 lira" diyen Erdoğan, "Alım gücümüzde zayıflama var ama 2001 ile karşılaştırılamayacak kadar da asla değil. 2001’de neler çektiğimizi biliyoruz. Ekonomist değilim, ben olayların bu kadarına haizim. 2018’den sonra döviz ile ilgili manipülasyonu hepimiz gördük. Farklı güçler ekonomik yönden saldırmaya çalışıyorlar. Şimdi de yapılabilir. Bir kere yapan bir daha neden yapmasın" iddiasında bulundu.

Gerçekler oldukça farklı

AKP’li Hüsnüye Erdoğan’ın zamların büyütüldüğünü iddia ederken, bir yıl içinde akaryakıt ürünleri 25, doğalgaz 7, elektrik ise 3 kez zamlandı. Resmi rakamlara göre ise Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19,58'e yükseldi. Bir yıl önce yüzde 14,9 olan gıda enflasyonu ise yüzde 28,8'e yükseldi. Üretici fiyatları ise bir yılda yüzde 14,33'ten yüzde 43,96'ya çıktı.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamaya göre, gıda enflasyonu dar gelirliler ve emeklilerde çok daha yüksek seyrediyor. Emekçinin gıda enflasyonu yüzde 40'ı buldu. Emekliler için yüzde 36,7, en düşük gelirli yüzde 20'lik dilim için yüzde 37,1, ikinci düşük gelirlilerde yüzde 20'lik dilim için 39,7 oldu.

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