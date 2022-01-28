Diyanet'ten ülke çapında çocuklara para ödüllü dini yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığı, ortaokul çağındaki çocukları hedef aldığı para ödüllü bir bilgi yarışması yapacağını ilan etti. Söz konusu 'yarışma' için 81 ilin her birinde ilk üçe girene ve ülke çapında ilk ona girene para verileceği duyurulurken, İstanbul'un Kadıköy ilçesine özel olaraksa tüm okullarda ilk üçe giren öğrencilere para ödülü verileceği söylendi.

"Hz. Muhammed’in Hayatı" adlı kitap üzerinden yapılacak ödüllü yarışmada Diyanet'e göre her bir ilde 1. olan öğrenciye 500, 2. olana 300, üçüncü olanaysa 200 lira verilecek. Buna ek olarak ülke genelindeyse ilk ona giren öğrencilere toplam 31 bin lira verilecek. Söz konusu para ödülleriyse Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından temin edilecek.

Ancak İstanbul'daki Kadıköy Müftülüğü'yse aynı yarışma için ek bir para ödülü kriteri belirlemiş durumda. Müftülüğün ilanına göre Kadıköy'de her bir okulun 50'nin üzerinde puan almış 1. öğrencisine 500, 2. öğrencisine 400, 3. öğrencisineyse 300 lira verilecek, ayrıca ilçe içerisinde de yapacağı sıralamaya göre en yüksek puanı alacak üç öğrenciye toplam 3 bin lira verecek.

Böylelikle sadece Kadıköy'deki 24 devlet 18 özel ortaokulun tamında üç öğrencinin yarışmaya katılması ve en az 50 puan almaları durumunda verilecek ödül 53 bin 400 lirayı bulacak. Bunun yanında Diyanet'in Kadıköy'deki ek ödüllenme olmadan tüm Türkiye için ödül dağıtması durumunda vereceği para 111 bin lira olacak.

Konuya ilişkin Kadıköy Müftülüğü'nün sitesinde ilçeye özgü ödüle dair bilgi yer almazken, Müftülüğün sosyal medya hesapları ve öğretmenler üzerinden yaydığı ilanlarda ilçe özel ödülü özellikle belirtiliyor. Kadıköy Müftülüğü'nden yetkililer, uygulamayı doğrulayıp "Biz ilçe Müftülüğü olarak ayrıca böyle bir ödül belirledik" derken bunun her ilçede olmadığını belirttiler. Öte yandan Kadıköy'e özgü olarak bu para ödülünün verilmesinin nasıl mümkün olduğu konusunda yetkililer bir cevap vermedi.