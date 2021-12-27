Diyanet, toplam 281 adet araç sayısı ile 29 kamu idaresini solladı

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” sözleri, gözleri Diyanet’in araç envanterine çevirdi. Diyanet, araç sayısı itibarıyla genel bütçe kapsamındaki 22 kamu idaresini geride bırakırken 2018, 2019 ve 2020 yıllarında resmi araçları için 2,2 milyon TL’lik yakıt harcamasında bulundu. Diyanet toplam 281 adet olan binek araç sayısı ile de 29 kamu idaresini solladı. Başkan Erbaş’ın ziyaretlerinde kullandığı VIP minibüsün ise Diyanet Vakfı bütçesi ile alındığı ve içinin özel olarak dizayn edildiği iddia edildi.

Diyanet’in 2021 yılı itibarıyla sayıları 405 olan araçlarının 281’ini binek araçlar oluşturdu.

29 kurumu geride bıraktı

Dev bütçesi ve bütçe harcamalarıyla tartışılan başkanlık, genel bütçe kapsamındaki 39 kamu idaresinin taşıt sayısına göre sıralandığı listede 22 idareyi geride bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 48 bin 107 araç ile en fazla taşıta sahip kamu idaresi olurken 14 bin 100 araçla Milli Savunma Bakanlığı, ikinci sırada yer aldı. Sağlık Bakanlığı’nın toplam taşıt sayısı ise 8 bin 979 oldu. Diyanet’in toplam araç sayısı ise kayıtlara 405 olarak geçti. Başkanlık, 39 kamu idaresinin bütçe cetvellerinde, “T02” olarak kodlanan ve binek araçları tanımlayan araçlara sıralandığı listede ise 29 kurumu solladı. Diyanet’in toplam 281 binek aracı olduğu kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyet raporları ise 2017 yılında kurum alınan araç sayısının fazlalığını gün yüzüne çıkardı. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında taşıt alımı yapmayan idarenin 2017 yılında ise 26 araç satın aldığı öğrenildi. Satın alınan araçların idareye maliyeti ise 2 milyon 641 bin TL oldu.

Dört yılda 2,2 milyon liralık benzin yakıldı

Başkanlığın faaliyet raporları idarenin yüksek yakıt tüketimini de ortaya koydu. Raporlara göre Diyanet’in araçları, 2017 ve 2020 yıllarını da kapsayan dört yıllık dönemde 2,2 milyon TL’lik benzin ya da motorin yaktı. Dört yılda yakılan akaryakıtın miktarı ise 400 bin litrenin üzerine çıktı.

Ziyaretler için VİP minibüs iddası

Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın bazı ziyaretlerinde kullandığı minibüsün içinin özel şekilde tasarlandığı öne sürüldü. Türkiye Diyanet Vakfı’nca satın alınan ve Erbaş’ın kullanımına tahsil edildiği iddia edilen minibüsün VIP donanımlara sahip olduğu bildirildi.