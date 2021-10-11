DİSK-AR: TÜİK’in aylık verilerinden işgücü piyasasındaki gelişmelerin izlenmesi zor

TÜİK Ağustos 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 12,1, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yola çıkarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ağustos 2021’de 7 milyon 855 bin kişi olarak gerçekleşti.

Dar tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2021’de bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi olmuştu.

TÜİK’in istihdam verilerinde Temmuz 2021 ve Ağustos 2021 aylarında büyük dalgalanmalar yaşandı. Ağustos 2021’de istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre toplam olarak 14 bin kişi azaldı. İstihdam tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe ise 341 bin kişilik düşüş yaşandı.

Temmuz 2021’de istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre toplam olarak 125 bin artmıştı. Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azalmıştı.

DİSK-AR'ın raporuna göre Temmuz 2021’de 506 bin artan işsiz sayısının Ağustos 2021’de sadece 11 bin artması; Temmuz 2021’de 287 bin azalan sanayi istihdamının Ağustos 2021’de 217 bin artması; Temmuz 2021’de 454 bin artan hizmet sektörü istihdamının Ağustos 2021’de 341 bin azalması izahı zor bir dalgalanma. Bir ayda işgücü piyasalarında bu kadar zıt gelişmeler yaşanması olağan değil görüşünün dile getirildiği rapora göre TÜİK’in aylık hanehalkı işgücü verilerinden işgücü piyasasındaki gelişmelerin izlenmesi zorlaşmış durumda.

DİSK-AR'ın raporu şu şekilde:

TÜİK’in aylık işgücü verilerinde yaşanan aşırı dalgalanmalar ve oynaklıklar ile aylık verilerin sınırlılığı nedeniyle işsizlik ve istihdama ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerimizi bundan böyle çeyreklik verilere göre yapacağız. Aşağıda TÜİK’in aylık işgücü verilerinden hareketle yaptığımız kısa değerlendirmeler yer almaktadır. Bu değerlendirmeler TÜİK’in aylık işgücü verilerindeki aşırı dalgalanma ve oynaklıklar göz önüne alınarak okunmalıdır.

TÜİK ve İŞKUR’un işsiz sayıları arasında uçurum var. İşsiz sayılmak için TÜİK tarafından kullanılan en önemli kriter aktif iş arama kanallarından birini kullanmaktır. İŞKUR en yaygın kullanılan iş arama kanalıdır. Ancak İŞKUR kanalını kullanan 200 bin işsizin 189 bini TÜİK verilerine yansımamıştır.

İŞKUR’a göre Ağustos 2021’de kayıtlı işsiz sayısı 199 bin 385 bin kişi artarken TÜİK’e göre sadece 11 bin artmıştır. İŞKUR ve TÜİK verileri arasındaki bir aylık fark 188 bin 385 kişidir

İŞKUR verileri kayıtlara TÜİK verileri ise ankete dayalıdır. Ancak iki veri arasında bu kadar büyük fark olması ciddi bir güvenilirlik sorunu yaratmaktadır.

TÜİK’in âtıl işgücü oranından hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2021’de 7 milyon 854 bin olarak gerçekleşti. Ağustos 2019’da 6 milyon 558 bin mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2020’de 8 milyon 616 bin olarak gerçekleşti.

Ağustos 2021 HİA verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı toplamda 3 milyon 965 bin kişi iken, DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 854 bin olarak gerçekleşti. Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliğinin tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8 iken kadınlarda yüzde 15’tir.

Ağustos 2021 HİA verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı toplamda 3 milyon 965 bin kişi iken, DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 854 bin olarak gerçekleşti. Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliğinin tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8 iken kadınlarda yüzde 15’tir.

Ağustos 2021 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 565 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 555 bindir. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 399 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı ise 4 milyon 268 bindir.

Türkiye’de 2018 Eylül’de başlayan ekonomik kriz ve 2020 Mart ayından bu yana yaşanan salgınının da etkisiyle işgücü piyasası dışına çıkış eğilimi artıyor. Zamana bağlı eksik istihdamda artış ve iş bulma ümidinin kaybedilmesine paralel olarak dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark giderek açılıyor. Örneğin, Haziran 2019’da dar tanımlı işsizlik yüzde 13,7 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 18,6 olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizlikten 4,9 puan yüksekti.

Ağustos 2021’de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 12 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 22 olarak gerçekleşti. Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 10 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni salgın dönemindeki işten çıkarma yasağının dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş olması ve işbaşında olunan sürenin azalmasıdır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik fırlamıştır.

Neredeyse her üç kadından biri işsiz

Ağustos 2021 HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 29,3 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. Yüzde 28,9 olan genç kadın işsizliği (15-24) ise ikinci sırada yer aldı. Bilindiği gibi salgın döneminde diğer işsizlik kategorilerine göre kadın işsizlik türleri genele göre çok daha yüksek gerçekleşti ve bu eğilim devam ediyor.

Ağustos 2021’de 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı yüzde 22,7 olarak gerçekleşti. Kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 15,0 iken kentsel (tarım dışı) kadın işsizliği oranı 3,7 puan yüksek olarak yüzde 18,7 oldu.

Tarım dışı işsizlik genelde de dar tanımlı işsizlikten daha yüksek görülüyor. Ağustos 2021’de dar tanımlı işsizlik yüzde 12 ,1 iken tarım dışı işsizlik yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.