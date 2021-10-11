TÜİK, Ağustos işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ağustos ayı İş Gücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. Temmuz'da yüzde 12 olan işsizlik oranı ise neredeyse değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 45,0 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 22,7, istihdam oranı yüzde 32,6 oldu.