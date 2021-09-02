‘Dinciler sapıklaşıyor: 6 yaşındaki çocuk evlenebilir…’ haberi için beraat kararı

İlahiyatçı Nurettin Yıldız’ın çocuk evliliklerine ilişkin sözlerine dair yapılan haberlerin neredeyse tamamı Yıldız’ın şikayetleri sonrasında dava konusu yapılmıştı.

Dava açılan isimlerden biri de gazeteci Barış Terkoğlu olmuştu.

2015 yılında Odatv’de yer alan “Dinciler sapıklaşıyor: 6 yaşındaki çocuk evlenebilir…” haberi dolayısıyla dönemin Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkındaki davada “Nurettin Yıldız'ın söylemleri nedeniyle haksız tahrik sonucu hakaret suçunun işlendiğine karar verilerek” takdiren ceza vermeye yer olmadığına hükmedilmişti.

Bu karar sonrası Terkoğlu’nun avukatı Özge Demir, kararı istinafa taşıyarak “beraat” talebinde bulundu.

Orhan Gökdemir hakkında Nurettin Yıldız'a yönelik "pedofil" ifadesini kullanması nedeniyle verilen cezanın Anayasa Mahkemesi tarafından "ifade özgürlüğünün ihlali" olarak değerlendirilip bozulmasına ilişkin alınan karar da mahkemeye sunuldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, bu talep sonrası Terkoğlu hakkında beraat kararı verdi. Mahkemenin kararında “Sanığın üzerine atılı hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığından CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince sanığın beraatine karar verildiği” ifade edildi.

Yıldız hakkındaki haberler dolayısıyla soL’dan Orhan Gökdemir ve Ali Ufuk Arikan hakkında da Nurettin Yıldız’ın şikayetleri sonrası dava açılmış, ceza verilmişti.

Gökdemir hakkındaki ceza kararı AYM’den dönerken, Arikan hakkındaki dava ise Yargıtay’da verilecek kararı bekliyor.