'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demek dini düşünceleri yaymakmış! soL'a 'Nurettin Yıldız' cezası

Nurettin Yıldız'ın '6 yaşındaki çocuk evlendirilebilir' sözleri dini düşünceleri açıklama, yayma kapsamında sayıldı, bu sözleri eleştiren soL'a ise mahkeme tarafından ceza verildi.

2018 yılının en çok konuşulan isimlerinden birisi Nurettin Yıldız olmuştu. '6 yaşındaki çocuk evlendirilebilir' sözleri nedeniyle gördüğü tepki sonrasında bu sözleri sarfettiği ve internet üzerinde yayımladığı video görüntüleri kaldıran Yıldız, hakkında yapılan suç duyurularından da mahkemelerin bu sözleri medeni kanuna muhalefet olarak değil de özgür düşünce kapsamında değerlendirmesi sonucunda sıyrılmişti.

Nurettin Yıldız'ın sözlerini haber yapan, hakkında yazı yazan kişi ve kurumlar ise hakaret ve iftira davalarıyla karşı karşıya bırakıldı.

Dün soL Haber Portalı Haber Müdürü Ali Ufuk Arikan'a, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bu çerçevede adli para cezası verildi.

Adli para cezasının sebebi soL Haber'de Nurettin Yıldız hakkında yayımlanan haberlerde geçen "hakkında çocuk istismarı alkışçısı... kadın ve çocuk istismarına, pedofiliye meşruiyet kazandıran fetvalarıyla kamuoyunda tanınan... 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir fetvası veren... 6 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilmesi gerektiğini savunan ve çocuk istismarını açıkça destekleyen...” şeklindeki ifadeler ile Nurettin Yıldız'a hakaret edildiği iddiasıydı.

Oysa, Mahkeme'nin hakaret saydığı ifadelerin haberde yer almasının sebebi Sosyal Doku Vakfı'nın Youtube hesabında yayınlanan videoda Nurettin Yıldız'ın söyledikleriydi.

Nurettin Yıldız “10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır, ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur... Kuran'a iman edenler açısından hiç bir sorun yoktur, çünkü küçük çocukların da evlenebilecekleri hükmü Kuran'dan alınmalıdır. Sağda solda Aişe Anamız küçük yaştayken Resullullah (S.A.S)'a nikahlandı gibi örnekler var...

..11 yaşında aybaşı olduğuna göre bir kız ortalama 10-11 yaşında olduğuna göre, sıcak bölgelerde 9-10 yaşında olur, ne demiştik aybaşı 9 yaşında başlar demiştik, demekki aybaşı olmamışlar da boşandıklar zaman üç ay iddet bekleyecekler bir daha evlenebilmeleri için..

...Hazırlanmış kanunlar ile oluşan sistemlerle, göklerden gelen sistem arasında fark budur. Göklerden gelen sistem insan fıtratını ve insan toplumunu esas alır..” gibi ifadelere yer vererek yaklaşık 30 dakika boyunca Kuran'daki evlilik ve nikahlanma yaşını anlatıyordu.

'GAZETECİLİK GÖREVİNİN GEREĞİ'

Söz konusu ifadeleri eleştiren Arikan savunmasında “her gün çocukların cinsel istismarı uğradığı bir Türkiye'de Nurettin Yıldız'ın ifadelerinin cinsel istismar suçunun artmasına neden olabileceğini, Türkiye'nin laik bir hukuk devleti olduğunu, söz konusu haberlerden sonra Nurettin Yıldız'ın toplumda tartışma yaratan hukuk dışı ifadelerine soL Haber Portalı'nın eleştirilerinden sonra son verdiğini, haberin gazetecilik görevinin bir gereği olduğunu, bu nedenle beraatini karar verilmesi gerektiğini” belirtti. Ancak Mahkeme bu savunmayı kabul etmeyerek, Arikan'ın hakaret suçunu işlediğine hükmetti.





'DİNİ DÜŞÜNCELERİNİ YAYIYORMUŞ'

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi bu ifadeleri neden hakaret olarak gördüğünü ise oldukça ilginç bir yaklaşımla dile getirdi. Mahkemeye göre “Sanık Ali Ufuk Arıkan'a yüklenen hakaret ve iftira suçunun tamamının zincirleme halinde hakaret suçunu oluşturduğunu sabit görülmekle sanığı katılana dini, siyasi, felsefi inanç, düşünce ve kanaat açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından dolayı hakaret suçundan suç sebep ve saiklerine göre takdiren adli parası tercih edilerek eylemine uyan TCK 125/1-2-3b maddeleri gereği” adli para cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme, Nurettin Yıldız'ın “10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır, ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur. Kuran'a iman edenler açısından hiç bir sorun yoktur, çünkü küçük çocukların da evlenebilecekleri hükmü Kuran'dan alınmalıdır. Sağda solda Aişe Anamız küçük yaştayken Resullullah (S.A.S)'a nikahlandı gibi örnekler var...” gibi ifadelerini dini düşüncelerin açıklaması olarak görürken; bu ifadeleri eleştirenlerin ise hakaret suçunu işlediğine hükmetti.

'KARAR KABUL EDİLEMEZ'

Ali Ufuk Arikan'ın avukatı Özge Demir kararın kabul edilemez olduğunu, sol Haber Portalı'nın Nurettin Yıldız'ı eleştirerek önemli bir kamu görevini gerçekleştirdiğini, bu sayede Yıldız'ın yatak, yorganın, gazlı içeceklerin şehvet uyandıracağı, Kuran'da çocukların kaç yaşında evleneceğini ve kadınlara nasıl şiddet uygulanacağını tarif etmesi gibi ifadelerden vazgeçtiğini, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını, Türkiye'nin hala laik bir hukuk devleti olduğunu, çocukların cinsel istismarı suçunun boyutu düşünüldüğünde, Yargıda birilerinin çocukları ve laik toplumu önemseyeceğini umduklarını, müvekkilinin ve soL Haber Portalı'nın hem hukuki hem de siyasi mücadeleye devam edeceklerini” dile getirdi.

Mahkeme sonrasında kısa bir video mesajla sonucu değerlendiren Arıkan, soL'un görevini yapmaya devam edeceğini bildirdi.