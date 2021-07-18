Nurettin Yıldız'a kötü haber: Pedofile pedofil demek suç değil!

Sonunda Anayasa Mahkemesi kararına yerel mahkeme de uydu ve bizim üç-beş yaşındaki çocuklarla evlenilebilir diyen “ulema” Nurettin Yıldız’a pedofil deme hakkımız olduğu onanmış oldu.

Halbuki dava bambaşka bir mecrada ilerlemişti. Nurettin Yıldız’ın şikâyeti üzerine açılan davada “üç-beş yaşındaki çocuklarla evlenilebilir, dinin hükmüdür” demenin “düşünce özgürlüğü” olduğuna, bunun ancak bir pedofil tarafından ileri sürülebileceği yönündeki itirazımızın ise suç olduğuna hükmedilmişti. Her tarikat gibi, Nurettini tarikatı da yargıda örgütlüydü. Tayyip Erdoğan parmağını sallayarak bu tür dini hükümlerin kendilerine zarar vereceğini söylemişti. Haliyle işi büyütmeyecek bir yol buldular, itiraza açık olmayan bir cezaya hükmettiler.

Biz ise büyütmek istiyorduk. Avukatlarım Özgür Murat Büyük ve Özge Demir’in çabalarıyla iş Anayasa Mahkemesi’ne kadar geldi. Anayasa Mahkemesi itiraza açık olmayan bu cezanın görüşülebilir olduğuna karar verdi ve sonunda yerel mahkemenin kararının tam tersine hükmetti. Pedofile pedofil demek suç değildi, basın özgürlüğünün çerçevesi içindeydi.

Şimdi ortada tartışılmaz bir karar var. Üç yaşında, beş yaşında, on yaşında bir çocukla kim evlenilebilir diyorsa tartışmasız bir şekilde pedofil yargısını hak ediyor. Üç yaşındaki bir çocukla evlenmeyi düşünen kuşku götürmez bir şekilde sapıktır, pedofildir. İnsanlık tarihinin en ağır suçlarından birini işlemeye teşebbüs etmektedir.

Söyledikleri gibi buna gerçekten de inançları yol veriyorsa, o inançla mücadele etmek de bizim boynumuzun borcudur. “Ulema” olsun olmasın, inansın inanmasın hiç kimse bir daha bunu söylemeye teşebbüs edemeyecek. Çocuklarımızı sapıklardan, pedofillerden koruyacağız. Ve yüksek sesle haykıracağız, çocuklar cinsellik nesnesi değildir. İnansanız bile bu Ortaçağ artığı inançlarınızı kendinize saklayacaksınız, kendi aranızda, sapık sapığa fısıldaşarak konuşacaksınız.

Orhan Gökdemir, 18 Temmuz 2021