Nurettin Yıldız'a kötü haber: Pedofile pedofil demek suç değil!

Pedofile pedofil deme özgürlüğü
Sonunda Anayasa Mahkemesi kararına yerel mahkeme de uydu ve bizim üç-beş yaşındaki çocuklarla evlenilebilir diyen “ulema” Nurettin Yıldız’a pedofil deme hakkımız olduğu onanmış oldu.
Halbuki dava bambaşka bir mecrada ilerlemişti. Nurettin Yıldız’ın şikâyeti üzerine açılan davada “üç-beş yaşındaki çocuklarla evlenilebilir, dinin hükmüdür” demenin “düşünce özgürlüğü” olduğuna, bunun ancak bir pedofil tarafından ileri sürülebileceği yönündeki itirazımızın ise suç olduğuna hükmedilmişti. Her tarikat gibi, Nurettini tarikatı da yargıda örgütlüydü. Tayyip Erdoğan parmağını sallayarak bu tür dini hükümlerin kendilerine zarar vereceğini söylemişti. Haliyle işi büyütmeyecek bir yol buldular, itiraza açık olmayan bir cezaya hükmettiler.
Biz ise büyütmek istiyorduk. Avukatlarım Özgür Murat Büyük ve Özge Demir’in çabalarıyla iş Anayasa Mahkemesi’ne kadar geldi. Anayasa Mahkemesi itiraza açık olmayan bu cezanın görüşülebilir olduğuna karar verdi ve sonunda yerel mahkemenin kararının tam tersine hükmetti. Pedofile pedofil demek suç değildi, basın özgürlüğünün çerçevesi içindeydi.
Şimdi ortada tartışılmaz bir karar var. Üç yaşında, beş yaşında, on yaşında bir çocukla kim evlenilebilir diyorsa tartışmasız bir şekilde pedofil yargısını hak ediyor. Üç yaşındaki bir çocukla evlenmeyi düşünen kuşku götürmez bir şekilde sapıktır, pedofildir. İnsanlık tarihinin en ağır suçlarından birini işlemeye teşebbüs etmektedir.
Söyledikleri gibi buna gerçekten de inançları yol veriyorsa, o inançla mücadele etmek de bizim boynumuzun borcudur. “Ulema” olsun olmasın, inansın inanmasın hiç kimse bir daha bunu söylemeye teşebbüs edemeyecek. Çocuklarımızı sapıklardan, pedofillerden koruyacağız. Ve yüksek sesle haykıracağız, çocuklar cinsellik nesnesi değildir. İnansanız bile bu Ortaçağ artığı inançlarınızı kendinize saklayacaksınız, kendi aranızda, sapık sapığa fısıldaşarak konuşacaksınız.
Orhan Gökdemir, 18 Temmuz 2021
soL yazarı Orhan Gökdemir, Nurettin Yıldız'ın "6 yaşında çocukla evlenilebilir" sözleri üzerine yazdığı "Tuhafazakar süslümanlığın ekonomi politiği" yazısı nedeniyle hakkında açılan hakaret davasından beraat etti.
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi 31 Ekim 2017 tarihinde Gökdemir aleyhine adli para cezasına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi'nin 30 Eylül 2020 tarihli kararıyla mahkemenin kararı bozulmuş ve yeniden yargılama istenmişti. Dava, yaklaşık 5 yıl sonra mahkemenin 16 Temmuz 2021 tarihli kararıyla Gökdemir'in beraatiyle sonuçlanmış oldu.
Pedofile pedofil demeyi suç sayan karar tarihin çöplüğünde
Nurettin Yıldız "6 yaşında çocukla evlenilebilir" demişti. Büyük tepki gördü. Bu sözleri nedeniyle yargılandı, ceza almadı! Suç sayılan fiili övmek sayılmıyordu konuyla ilgilenen mahkemeye göre.
Sözleri suç sayılmadı ama o bu sözleri sarf ettiği video görüntülerini internetten kaldırdı.
Sonra onun açtığı "pedofili" davaları başladı. "6 yaşında kız çocuğuyla evlenebilirsiniz, caizdir" diyen adama "pedofil" diyenler haklarında açılan hakaret davalarıyla bir kez daha şaşırdı.
soL yazarı Orhan Gökdemir de böylesi bir "kamu davası" sonucunda 2900 Lira adli para cezasına çarptırıldı.
"Pedofile pedofil demeyi" hakaret suçu olarak gören mahkeme para cezasına hükmederken üst mahkemeye başvuru hakkını da Gökdemir'in eliinden alıyordu. 2900 Lira üst sınırın altındaydı, o yüzden itiraz edilemiyordu!
Gökdemir ve avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM mahkemenin aldığı kararla "Anayasanın 26 ve 28.maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine" karar verdi ve yeniden yargılama için dosyayı mahkemeye geri gönderdi.
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi, davayı yeniden gördü ve 16 Temmuz 2021 tarihli kararla, Gökdemir beraat etti. Daha önce verilen kararın ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali anlamına geldiğini belirleyen AYM kararına mahkeme de katıldı.
Karar tutanağında, mahkemenin duruşma yapılmaksızın Cumhuriyet Savcısı'nın da görüşü alınarak Gökdemir'in beraatine karar verdiği belirtildi.
Davanın kısa olmayan tarihçesi
21 Mayıs 2016 - Orhan Gökdemir'in "Tuhafazakar süslümanlığın ekonomi politiği" yazısı yayınlandı
31 Ekim 2017 - İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi hakaret suçuyla 2900 lira para cezasına hükmetti.
7 Kasım 2017 - Gökdemir davanın üst mahkemede (istinaf) görüşülmesi talebinde bulundu
11 Kasım 2017 - Mahkeme istinaf talebinin reddetti
17 Nisan 2018 - Bölge Adliye mahkemesi mahkemenin istinaf talebini reddeden talebinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti
30 Eylül 2020 - Anayasa Mahkemesi, Orhan Gökdemir'in başvurusu üzerine aldığı 2017'deki mahkeme kararının ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiğine karar verdi ve mahkemeden davayı yeniden görmesini istedi.
16 Temmuz 2021 - İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi davayı duruşmasız olarak yeniden gördü ve Gökdemir'in beraatine karar verdi. Kararda, AYM'nin eski kararın ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği görüşü onaylandı. 2900 Lira para cezasının infazının durdurulması ve 4080 Lira vekalet ücretinin hazineden alınarak Gökdemir'e verilmesi hükümleri de kararda yer aldı.
2017 - Gökdemir'in Tuhafazakar süslümanlığın ekonomi politiği yazısına erişim İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla engellendi. Yazı hâlâ engelli durumda. Öte yandan internet arşivlerinden ulaşılabiliyor:
https://web.archive.org/web/20160522134630/haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-gokdemir/tuhafazakar-suslumanligin-ekonomi-politigi-156638