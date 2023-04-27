Derya Yanık'tan yeni açıklama: 'Kamu kaynaklarını kullanacak olsam bunu 5 AFAD kolisiyle yapmam'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP'nin Osmaniye milletvekili adayı Derya Yanık’ın seçim propagandası aracında AFAD'ın depremzedeler için hazırladığı yardım kolileri çıkmıştı.

Yanık deprem bölgesi Osmaniye'de bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir" demişti.

Bugün yeni bir açıklama yapan Yanık "Kamu kaynaklarını kullanacak olsam 5 tane AFAD kolisiyle yapmam bunu" ifadesini kullandı.

AKP'nin seçim aracında AFAD yardım kolilerinin dağıtılmasına ilişkin olarak Yanık "Yardım refleksiyle oldu. Art niyet, kasıt yok" iddiasında bulundu, "kamuoyundan arkadaşlarımız adına özür dilerim" dedi.

NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtlayan Yanık şunları söyledi:

"Muhalefetin eleştirmesi yorumları bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bir açıklama yaptık. Bu açıklamayı milletimize borcumuz var. Muhalefet, bize kamu kaynaklarını kullanma ya da yandaşlara menfaat temişn etme noktasında ders verecek sıralamaya girebilecek bir durumda değil. Seçim kampanyası yürüten herkes bilir. İl başkalıkları, seçim koordinasyon merkezleri adaylar adına araçlar giydirirler, propaganda çalışmaları yaparlar. O bahsi geçen araç da bunlardan bir tanesi. Ben ne gördüm ne de aracı kullandık. Önümüzdeki süreç de kullanacağız.

Sanki biz talimatlandırmışız ve böyle bir kampanya yürütüyormuşuz gibi bir algı oluşturuluyor. Bu kesinlikle doğru değil. Kamu kaynaklarını kullanacak olsam 5 tane AFAD kolisiyle yapmam bunu. Ben kendi makam araçlarımı bıraktım. Sivil araçla geziyorum. Arkadaşlar deprem bölgesi olduğu için yardım refleksiyle oldu. Bir art niyet ve kasıt yok. Bu anlamda da kamuoyundan arkadaşlarımız adına özür dilerim. Bunun olmaması gerekirdi. Görüntülerden ben de rahatsız oldum."