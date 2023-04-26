AFAD kolileri seçim aracından çıkan Derya Yanık: 'Bilgim ve kontrolüm dışında gelişti'

AKP’nin Osmaniye’den milletvekili adayı gösterdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık için seçim propagandası yapan araç ile AFAD'ın yardım kolisi dağıttı ortaya çıktı.

soL'un ulaştığı görüntülerde, üzerinde AKP logosu ve Derya Yanık'ın fotoğrafının bulunduğu araçla gezen ekibin önceden belirlenen noktalara yardım kolisi bıraktığı görüldü.

Araca yaklaşarak yardım kolisi isteyen yurttaşlar ise 'ismi listede yer almadığı' gerekçesiyle geri çevrildi.

Kamuoyunda tepkilere yol açan görüntülerin ardından açıklama yapan Derya Yanık, kendisini "durum bilgim ve kontrolüm dışında gelişti" sözleriyle savundu.

AFAD kolileri 'yardım amacıyla' taşınmış

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu kaynaklarını kullanmadığını iddia etti. Kolilerin seçim aracına depremzedelerin talebini karşılamak üzere 'yardım amacıyla' taşındığını öne süren Yanık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir. Görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD’dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD’dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır. Konu tüm detaylarıyla ayrıca araştırılacaktır."

Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir. — Derya Yanık (@deryayanikashb) April 26, 2023