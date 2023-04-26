AFAD'ın yardım kolileri AKP'nin seçim aracıyla partililere dağıtılıyor iddiası

Osmaniye'de AKP'nin seçim çalışması için dolaşan araçlarıyla AFAD'ın yardım kolilerinin dağıtıldığı belirtiliyor.
Depremde dağıtılmayan AFAD'ın yardım kolileri AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin isimleri belirlenerek ertesi gün ulaştırıyor.
soL'un ulaştığı görüntülerde üzerinde AKP'li adayın ismi ve partinin logosunun bulunduğu araçla ilgilenen görevli, araca yaklaşan kişiye, "ismi listede varsa yardım alabileceğini" söylüyor.
Depremden sonra dağıtılmayan AFAD'ın yardım kolileri AKP'ye oy vereceklerini söyleyenlere dağıtılıyorhttps://t.co/002Otldz4B pic.twitter.com/PRpftTfsoK— soL Haber (@solhaberportali) April 26, 2023
AFAD'ın yardım kolileri AKP'nin seçim aracıyla partililere dağıtılıyor iddiasıhttps://t.co/002Otldz4B pic.twitter.com/EKrKpVWXqT— soL Haber (@solhaberportali) April 26, 2023