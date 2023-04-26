AFAD'ın yardım kolileri AKP'nin seçim aracıyla partililere dağıtılıyor iddiası

Depremden sonra dağıtılmayan AFAD'ın yardım kolilerinin AKP'ye oy vereceklerini söyleyenlere dağıtıldığı iddia edildi.

Aslı İnanmışık

Osmaniye'de AKP'nin seçim çalışması için dolaşan araçlarıyla AFAD'ın yardım kolilerinin dağıtıldığı belirtiliyor. 

Depremde dağıtılmayan AFAD'ın yardım kolileri AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin isimleri belirlenerek ertesi gün ulaştırıyor.

soL'un ulaştığı görüntülerde üzerinde AKP'li adayın ismi ve partinin logosunun bulunduğu araçla ilgilenen görevli, araca yaklaşan kişiye, "ismi listede varsa yardım alabileceğini" söylüyor.

Haber

Adıyaman'da eğitim ve öğretime 'başlandı': 'Okulların eğitime hazır olmadığı görülüyor'