AFAD'ın yardım kolileri AKP'nin seçim aracında

Depremden sonra dağıtılmayan AFAD'ın yardım kolileri, Osmaniye'de AKP'nin seçim aracı ile belirlenen adreslere teslim edildi.

Aslı İnanmışık

Osmaniye'de AKP milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın seçim çalışması için dolaşan araçlarla AFAD'ın yardım kolileri dağıtıldı.

soL'un ulaştığı görüntülerde üzerinde Derya Yanık'ın ismi ve AKP logosunun bulunduğu araçla ilgilenen görevli, araca yaklaşan kişiye, "ismi listede varsa yardım alabileceğini" söylüyor.

Depremde dağıtılmayan AFAD'ın yardım kolilerinin AKP'ye oy vereceğini söyleyenlere ulaştırıldığı iddia edildi..

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