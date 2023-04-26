AFAD'ın yardım kolileri AKP'nin seçim aracında

Osmaniye'de AKP milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın seçim çalışması için dolaşan araçlarla AFAD'ın yardım kolileri dağıtıldı.
soL'un ulaştığı görüntülerde üzerinde Derya Yanık'ın ismi ve AKP logosunun bulunduğu araçla ilgilenen görevli, araca yaklaşan kişiye, "ismi listede varsa yardım alabileceğini" söylüyor.
Depremde dağıtılmayan AFAD'ın yardım kolilerinin AKP'ye oy vereceğini söyleyenlere ulaştırıldığı iddia edildi..
Depremden sonra dağıtılmayan AFAD'ın yardım kolileri AKP'ye oy vereceklerini söyleyenlere dağıtılıyorhttps://t.co/002Otldz4B pic.twitter.com/PRpftTfsoK— soL Haber (@solhaberportali) April 26, 2023
AFAD'ın yardım kolileri AKP'nin seçim aracıyla partililere dağıtılıyor iddiasıhttps://t.co/002Otldz4B pic.twitter.com/EKrKpVWXqT— soL Haber (@solhaberportali) April 26, 2023
AFAD kolileri AKP'nin seçim aracından çıktı— soL Haber (@solhaberportali) April 26, 2023
Osmaniye sokaklarında liste ile dolaşan ekipler, yardım isteyenlere 'isminiz varsa alabilirsiniz' yanıtını verdihttps://t.co/002Otld1f3 pic.twitter.com/DNaTexd3Wy