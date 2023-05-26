Depremzedelere 'azgın' diyen belediye başkanı İsmailağa Cemaati'ni makamında ağırladı

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, seçim çalışması için ziyaret ettiği bir evde Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak “İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin de yaralandığı Malatya'da tepkiyle karşılanan sözler üzerine depremzedeler Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Gürkan bu defa seçime günler kala makamında ağırladığı isimlerle dikkat çekti. İsmailağa Cemaati Malatya İl Temsilcisi Musab Aktaş, Gürkan'ı belediyede ziyaret etti. Ziyaret sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.