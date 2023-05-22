Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan akıl almaz açıklama: 'İnsanlar azdı deprem oldu'

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve onbinlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden biri olan Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan akıl almaz açıklamalarda bulundu.

'Naci Görür bilim adamıysa ben de bilim adamıyım. Deprem insanlar azdığı için oldu'

Katıldığı bir buluşmada kayda alınan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Sabahattin Gürkan "Ben de bilim adamıyım. Ben de öğretmenim. Neydi o bilim adamı? Naci Görür. Evet deprem fay hatları var. Ama Cenabı Allah'ın Kuran-ı Kerim'de, ayetlerde nasihatları var. İnsanoğlu ne zaman azmışsa bu ve benzeri felaketlerle karşı karşıya kalır. Onun için biz kendi durumumuzu düzeltmedikçe Allah bizim durumumuzu düzeltmez. Ama bizim vatandaşımız çok kadirşinas. Karşı çıkan provokatörler falan var ama onlar da FETÖ grubunun adamlarıdır" diyor.

Gürkan'ın yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Naci Görür'den tepki: 'Canlarımızı korumak için kılını dahi kıpırdatmayan yerel yöneticiler'

Konuya dair sosyal medya hesabından tepki gösterenler arasında Naci Görür de vardı.

Görür yaptığı açıklamada "Şimdi haberlerde izledim. Malatya Belediye Başkanı depremde yıkılan evleri ve ölen canlarımızı azdıkları için böyle bir sonuçla karşılaştıklarını ima ediyor ve bir vesile ile benim de adımı kullanıyor. Bilim insanları yıllarca önceden depremin Malatya’ya gelmekte olduğunu söylediler. Ben her vesileyle Malatya’yı, Erkenek’i, Sinciki’i uyardım. Defalarca Malatya’ya depremin gelmekte olduğunu, önlem alınması gerektiğini söyledim. Valilik ve Belediye huzurunda konuşmalar yaptım, İnönü Üniversitesinde konferanslar verdim. Canlarımızı korumak için kılını dahi kıpırdatmayan yerel yönetici temsilcisi şimdi Malatya’nın güzel insanlarını ve ölen canlarımızı azdıkları için öldüler diye suçluyor. Bir doğa olayını kutsal inançlarımızı da lekeleyecek şekilde yorumlayan bu bilgisiz zatı tüm Malatyalılara şikayet ediyorum. Gereğini yapacağınızdan hiç kuşku duymuyorum. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.