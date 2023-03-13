Deprem bölgesinde patronların derdi cepleri: Yeni asgari ücret önerisi gündemde

11 kenti etkileyen depremler sonrası bölgeden büyük oranda göç olurken, patronlar "üretim aksamasın" diyerek SGK primlerinin belirli bir süre için SGK yerine işçiye ödenmesini istedi.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, konuya ilişkin iki seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ödemelerin asgari ücretin brütü kadarki kısmına ilişkin prim muafiyeti sağlanması yönünde. Yani yüzde 14’lük SGK primi ve yüzde 1’lik işsizlik sigortası primi alınmayacak.

Asgari ücret 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere 10.008 lira olarak belirlenmişti. Bundan yüzde 14 SGK primi (1401 lira), yüzde 1 işsizlik sigortası primi (100 lira) olmak üzere 1501.20 liralık kesinti yapılıyordu. Başka bir ifade ile bu seçenek tercih edilirse, deprem bölgesindeki bir asgari ücretlinin eline 10.008 lira geçecek.

Asgari ücretin patrona maliyeti ise yüzde 15.5 işveren payı (1551 lira) ve yüzde 2 işveren işsizlik sigortası primi ile birlikte 11.759 lira oluyor. Patronlar işçilerin işyerlerinde kalmasını sağlamak amacıyla, belirli süreliğine SGK ve işsizlik sigortası primi paylarının da doğrudan çalışana ödenmesini talep ediyordu. Bu talep kabul edilirse, bölgedeki asgari ücretlinin eline 11.759 lira geçecek.

Patronların tek derdi "üretim sürmesi" ve karlarını katlamak olurken, işçilerin çalışacağı işyerlerinin depreme dayanıklılığı konusu ise büyük soru işareti. Ancak tek sorun bu da değil. Binlerce emekçi başlarını sokacakları güvenli bir ev bir yana, çadır sorunu yaşamaya, bölgede en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya devam ediyor.