Deprem bölgesindeki fabrika işçilerin ücretlerinde 'kesinti' yaptı

06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Derman Maxima (Decent Moda) fabrikası işçilerin maaşlarına “deprem kesintisi” uygulandı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, depremin ilk haftası şirketten gelen talimat üzerine iş başı yapmadıklarını, buna rağmen ay sonu maaşlarından kesinti yapılacağını öğrendi. Kendi inisiyatiflerine göre hareket etmediklerini, şirketin ücretli izin hakkı tanıdığını, bu sebeple ücretlerden kesinti yapılamayacağını bildiren işçiler patrona tepki gösterdiklerini dile getirdi. Henüz maaşların yatmadığını belirten işçiler, eksik yatırıldığı takdirde haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

'Patron 4 günlük yevmiyemize göz dikti'

Depremde ağır sorunlar yaşamalarına rağmen patronun 4 günlük yevmiyelerine göz diktiğini belirten bir işçi, “Depremde büyük bir facia yaşadık. Evlerimiz zarar gördü. Günlerce dışarıda kaldık. Çevre şehirlerde akrabalarımızı kaybettik, kimisi yaralandı. Biz bu haldeyken patron bizim depremdeki 4 günlük yevmiyemize göz dikiyor. Bu depremde, krizin ortasında bizim için az bir para değil. Ama onlar için hiçbir şey. Gözleri doymuyor. Ama biz hakkımız olanı alacağız” şeklinde tepkisini dile getirdi.

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