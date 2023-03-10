Kızılhaç'ın inkar ettiği 3,5 milyon avroluk kayıp bağış belgelendi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Türkiye'deki depremzedeler için bağışlanan 3,5 milyon avroluk battaniye parasını beklettiği öne sürülmüştü. Federasyondan “iddialar gerçekdışı” açıklaması gelirken, battaniye alınması şartıyla yardım tutarını onaylayan belge ortaya çıktı.

Bağış tutarının Türk Kızılayı'na aktarılmak üzere bekletildiğini belirten Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, merak edilen edilen belgeyi şu sözlerle aktardı:

"Bu fonun bekletildiğini Kızılay’ın boşalan stokunu mu dolduralım yoksa battaniye mi verelim diye bekletildiğini yazmıştım ve donörlerden gelen bağış tablosunu paylaşmıştım. Kızılay ve federasyon başkanı bunu yalanladı ama Kızılay’ın açıklamasında 'Boşalan depoyu doldurmak uluslararası bir standart' diye cevaplamışlar.

Ben kaynağıma ve bilginin doğruluğuna güveniyorum. Elimde belge olmasa bunu yazar mıyım?

IFRC Türkiye Temsilcisi Ruben Cano, 'Haberde iddia edildiği gibi IFRC olarak Kızılay’dan cevabını beklediğimiz bir ‘battaniye’ konusu bulunmamaktadır. Öte yandan federasyona battaniye konusunda yine haberde iddia edildiği gibi gelen bir bağış kaynağı da söz konusu değildir. Haberde yer alan battaniye ile ilgili tüm iddialar gerçekdışıdır” demişti. Bu fonun kaynağı Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi’dir (ECHO). Bu bütçe 10 Şubat’ta onaylandı. Hani Ruben Cano zorlanmasın diye onaylanan referans numarasını da verelim: 2023/00640/RQ/01/01.'

Bağış paralarıyla özel jet tutulmuş

Kızılay'ı denetlemekle yükümlü olan federasyonun lüks harcamalarını da bağış paraları ile yaptığı ortaya çıktı. Ağırel, bir federasyon yöneticisinin deprem bölgesine gelirken kullandığı özel jetin ücretini de bağışlardan karşılandığını şu sözlerle aktardı:

"Paranın taşeronluğunu yapan bu federasyon ne yazık ki şeffaf ve güvenilir değil. Denetleme görevini yapmak yerine başka 'motivasyonla' hareket ediyor. Ne demek istediğimi merak ediyorsunuz. Biraz daha somutlaştıralım. IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain 19 Şubat’ta deprem bölgesine geldi. Huyumuz mu suyumuz mu bulaştı bilmem genel sekreter deprem bölgesine giderken 35 bin CHF verilerek özel jet kiralayıp gitmiş. Hangi bütçeden? KIZILAY yardım bütçesinden mi? Yoksa IFRC’ye verilen yardım paraları ile oluşan bütçeden mi?"