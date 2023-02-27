Patron işçileri zorla hasarlı fabrikaya soktu: Depremde yıkılan fabrikada 1 işçi öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir metal fabrikasının patronu, bazı işçileri paket ürünlerini hasarlı fabrikadan çıkarmak için zorla içeri soktu. Bu esnada, bugün Malatya merkezli 5,6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıda, fabrikanın tavan ve kolonları çöktü, işçiler enkaz altında kaldı.

Tavan ve kolonların çöktüğü fabrikada işçiler, enkaz altında kaldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, Ali Çam, İdris Nacar, Mehmet Canlı ve İbrahim Burak Öztürk'ü yaralı kurtardı. Kolonun altında kalan İsmail Alakız ise hayatını kaybetti. Yaralanan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Fabrika önüne gelen işçi yakınları, fabrikanın patronunun mallarını kurtarma derdine düştüğünü, girilmesi yasak olan hasarlı fabrikaya işçileri zorla soktuğunu belirterek tepki gösterdi.

Öte yandan ağır hasar alan fabrikanın duvarlarında ve girişteki danışma ofisinin kapısındaki iş güvenliğine ilişkin "sözde" uyarılar dikkat çekti. Ofis duvarında ''İş güvenliği bu noktada başlar'' ile fabrika duvarlarında ''Önce iş güvenliği'' yazısının olduğu görüldü.

DHA'nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.