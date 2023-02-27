Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD verilerine göre yerin 6,96 km derinliğinde meydana gelen deprem, saat 12.04'te kaydedildi.

Kandilli: Depremin büyüklüğü 5,5

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, Yeşilyurt merkezli depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyururken, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

AFAD: Ekiplerimiz teyakkuz halinde

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklaması yaptı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı: Bazı binalar yıkıldı

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Habertürk TV yayına katıldı. İlk bilgileri paylaşan Çınar, "Şu ana kadar ulaşan can kaybı yok ama bazı binaların yıkıldığı bilgisi geldi. Ekiplerimiz acil bir şekilde intikal ediyor. Umarız can kaybımız yoktur." dedi.

'Bir baba kız enkaz altında'

Çınar, eşya almak için eve giren bir baba ve kızının enkaz altında kaldığını söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, "1 saat kadar önce Kozluk Beldemizde 5.6'lık bir deprem oldu. O sırada çalışmalar yapıyorduk. Birkaç yıkıntı olduğunu duyduk. Şef Bayram Mahallemizde 4 katlı bir bina yıkıldı. Malesef vatandaşımız köyden gelmiş, aqilesiyle birlikte. Eşi aşağıda beklerken 4. kattaki evinden eşyasını almaya gidiyor ve o arada depreme yakalanıyor." dedi.

Çınar sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ses alındı, şu anda da arama ekipleri enkazın başındalar. 10 binadan biz yıkıldı haberini aldık ama burayla ilgili içerisinde insanların olduğu bilgisi geldi. Diğer binalarla ilgili böyle bir bilgi gelmediği için oralara gitmedik. 40-50 bin civarında hasarlı binalarımız var. Muhtemelen tedbiren insanlar yakınlarına gittiler ama yine de eşyasını almak isteyenler oluyor."

AFAD: Yıkılan binalar tespit edildi, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmaya başladı

Depremin ardından bir açıklama daha yapan AFAD, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır" açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş'ta 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı

Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sırasında, Kahramanmaraş'taki hasarlı bir metal fabrikası çöktü.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi yaşamını yitirirken, 4 işçi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İki yaralımız var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

AFAD: 1 kişi öldü, 69 yaralı

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamada, 1 kişinin öldüğünü 69 kişinin yaralandığını duyurdu. Tatar şunları söyledi:

"29 bina yıkılmıştır.7 binada arama kurtarma çalışması devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarında bölgede bulunan ve çevre illerden havayolu ve karayolu ile hızla sevk edilen toplam 650 personel görev almaktadır."