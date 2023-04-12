Deprem bahanesiyle jet hızıyla boşaltılan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin taşındığı okulda tavan çöktü

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 31 Mart 2023 tarihinde, jet hızıyla depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltıldı. Geçici olarak eğitim vermeye devam edeceği okullardan Kızıltoprak’ta bulunan İbrahim Öktem İlkokulu’nda ise tavan çöktü. Tavanı çöken sınıf kullanılamaz durumda olmasına rağmen kullanılmaya devam ediyor. Okulda eğitim gören öğrencilerin anlattığına göreyse bataklık üzerine kurulu olan okul yoldan araba geçince bile sallanıyor.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 31 Mart 2023 tarihinde, alelacele depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltıldı. Güçlendirme çalışması kararı alınan kuruma ilişkin yoğun endişe hâkim. Binada görev yapanlar güçlendirme çalışmasının ardından “geri dönememe” korkusu içinde. Binanın depreme karşı korunması konusunda herkes hemfikir; ancak Kadıköylüler Halk Eğitim’in ranta karşı da korunmasını, yağmalanmamasını istiyor.

Yetkililerin en fazla 6 ay süreceğini iddia ettiği güçlendirme çalışmaları sırasında kurum, eğitimlerine Kızıltoprak’ta bulunan İbrahim Öktem İlkokulu ve Feneryolu Halk Eğitim binasında devam ediyor. Buralarda eğitim devam ederken bir skandal yaşandı. Eğitimin devam ettiği kurumlardan İbrahim Öktem İlkokulu’nda bir derslikte tavan çöktü ve sınıf kullanılamaz hale geldi. Şans eseri tavan sınıf doluyken düşmedi. Bu sebeple öğrenci ya da öğretmenlerden yaralanan olmadı. Kullanılmaması gereken sınıf hala kullanılıyor. Üstelik sınıfta rutubet kokusu da çok yoğun.

‘Deprem bahanesiyle taşınan okulun yeni binası araba geçince sallanıyor’

soL’a konuşan öğrenciler, “Okulun zaten bataklık üzerine kurulu olduğunu biliyorduk. Zemini sağlam değildi. Yoldan araba geçse bile sallanıyoruz. Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın tam karşısındaki okulumuzda maç günleriyse zaten başlı başına eziyet. Yol trafiğe kapanıyor, üst araması için sıra bekliyoruz. Sesten zaten ders yapmak imkânsız. En baştan beri deprem bahanesiyle yapılan taşınmanın, nasıl olur da depremde bizim eski binadan daha dayanıksız ve güvenilir olmayan bir yere taşındığını sorgulamıştık. Bir de üstüne tavan çöktü. Şans eseri kimseye bir şey olmadı” dedi.

‘Plansızlık bir kere daha gösterdi: Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk’

Okulun öğrencilerinin endişeleri sürerken plansızlığın boyutlarının aklın almadığını aktaran öğrenciler, "Okula gittiğimizde sürekli yeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz. Okulun aslında Ölçme ve Değerlendirme için valilik tarafından tahsis edildiği, Halk Eğitim’in nasıl geldiğini diğer kurumunda anlamadığı ortaya çıktı. Diğer kurumun ‘burası bize tahsis edilmiş, siz nereden çıktınız’ diye şaşırdığını gördük. Bizim malzemelerimiz ve biz sınıflara yerleşmiş durumda olduğumuz için, müdür kendi odasını boşaltıp Ölçme ve Değerlendirme yetkililerine vermek durumunda kaldı. Şu an 15 derslikli binayı Sosyal yardımlaşma, Halk Eğitim ve Ölçme, Değerlendirme olmak üzere üç ayrı kurum kullanıyor. Üstelik birbirlerinden haberleri yok. Bizim eski binanın ise tavanı çökmüyordu, araba geçince binamız sallanmıyordu. Hızlıca, plansız şekilde taşımayı gerçekleştirdiler. Yeni binanın depremle ilgili durumuna bile bakıldığına inanmıyoruz. Resmen yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Şansa yaşıyoruz" dedi.



