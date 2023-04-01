Kadıköylüler boşaltılan Halk Eğitim Merkezi önünde buluştu: 'Dokundurtmayız'

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin (KAHEM) belirsizlik içinde hızla tahliye edilmesine karşı Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy İlçe Örgütü’nün çağrısıyla bugün Halk Eğitim Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı. “Kadıköy’ün tarihi ve aydınlık yüzüne sahip çıkıyoruz” denilen basın açıklamasında Kadıköylüler, Halk Eğitim Merkezi’nin öğretmenleri ve öğrencileri binanın eski işlevini devam ettirmesi için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Basın açıklamasında sürecin nasıl geliştiğini anlatan Gamze Erbil, “Depremden sonra buranın depreme dayanıklılığı olmadığı için hızlıca boşaltılmasından sonra biz Kadıköylüler endişe düştük. Normalde böyle bir durumda endişe düşmemek gerekir. Biz düştük. Niye? Çünkü bu iktidarın verili durumu bahane ederek, aydınlanmaya, tarihe, kültüre karşı her şeyi yok ettiğini, saldırdığını biliyoruz. Ortada proje yok, ne zaman yapılacağı belli değil. Sözleşmeli öğretmenlerin durumu belli değil. Biz burada Kadıköylüler olarak sürecin takipçisi olacağız, ayrıca buradaki eğitim emekçilerinin haklarına sahip çıkacağız. Norm fazlası ve sözleşmeli öğretmenlerin, buraya yıllarca emek veren öğretmenlerin durumu belirsiz. Tazminat hakları yok, burası kapalıyken ne yapacakları belli değil, derslerin ne zaman açılacağı belli değil. Biz buradayız ve burayı bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklama esnasında “Halk Eğitim halkındır, kapatılamaz”, “Kadıköy Halk Eğitim Bizimdir” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı.

'Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin yağmalanmasına izin vermeyiz'

TKP Kadıköy İlçe Örgütü adın Murat Hiçbezmez'in okuduğu basın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi 1938 yılında Atatürk'ün özel emri ile açılan ilk halk evlerinden biridir. Tarihi bina olarak tescillidir ve Kadıköy'ün tarihidir.

Okuma yazma, meslek edindirme, spor ve sanat gibi çocukların, gençlerin, özel eğitime gereksinimi olanlara ve kadınların zamanını iyi değerlendirmesini sağlayan, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir yerdir. Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Kadıköy'ün tarihi ve aydınlık yüzüdür.

Aydınlanmaya ve ileri olan her şeye düşman olan iktidar, şimdi de deprem bahanesiyle oldu bitti yapıyor, binayı ‘kontrol’ amaçlı boşaltıyor. Ortada ne bir rapor, ne bir proje var. Kentin rantı çılgınca yükselirken, bin bir yağma projesiyle bölge dönüştürülürken Caferağa ve Osmanağa’nın kültür düşmanı bir eğlence anlayışına teslim edilmesi yetmiyormuş gibi Kadıköylünün payına ne düşeceği açıktır.

İlçemiz özgür, modern yaşamın değil uyuşturucu ve mafyanın simgesine dönüşmektedir.

Kadıköy derin bir tarihsel kültürel birikim demektir, yani ilerici insanların evidir. Kadıköy köklü eğitim kurumlarının, yani öğrencilerin evidir. Kadıköy sinemanın, tiyatronun, müziğin merkezlerinden biri, yani sanatçıların evidir. Kadıköylülerin önceliği bu semti var eden belediye işçilerinin, hizmet işçilerinin, demiryolu işçilerinin ve diğerlerinin insanca yaşamasıdır.

İlçe merkezinin daha fazla kâr için kesilip biçilmesine izin vermeyeceğiz.

Bir hafta içinde hiçbir resmi belge gösterilmeden boşaltılan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi için yetkililere hep birlikte soruyoruz:

1. Konuyla ilgili resmi bir rapor ya da belge var mı?

2. Daha önce deprem riski konusunda yapılmış değerlendirmeler ve atılmış-atılmamış adımlar nelerdir? Bunların gerekçeleri nelerdir?

3. Yapılacak işlemlerle ilgili başka atılmış olan adımlar ve prosedürün Kadıköylülerle paylaşılması gerekmez mi?

4. Binanın her iki bloku da hasarlı mı ve boşaltma kararı yerine sağlam bölümlerin kullanılması neden dikkate alınmadı?

5. Geri dönüş ve işlev değişikliği olasılığı konusundaki tüm kapılar kapalı ve buna ilişkin güvenceler oluşturulmuş durumda mıdır?

6. Boşaltma işlemleri sırasında özellikle buradaki kütüphane ve tarihi değeri olan diğer malzemenin korunması için alınmış olan önlemler nelerdir?

7. Halk Eğitime yıllarını veren eğitim emekçilerinin durumu nedir? Ücretli usta öğreticilerin çoğunlukta olduğu okulda öğretmenlerin durumu ne olacak? Bazı kursların kapatılacağı iddia ediliyor. Sözleşmeli çalıştığı için tazminat hakkı bile olmayan öğretmenlerimizin işsiz kalma durumu var mıdır? Bazı kurslar kapanacak mı? Önümüzdeki eğitim döneminde kurslar aynı yoğunlukta açılacak mı?

Buna boyun eğmeyeceğiz. Örgütlenmeye ve yağmaya karşı birlikte ayağa kalkmaya çağırıyoruz."

'Ranta açılmasına izin vermeyeceğiz'

Açıklamanın ardından sonra sözü alan TKP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Oğuz Kavala, "Ben burada milletvekili adayı olarak konuşmuyorum. Kadıköylü olarak konuşuyorum. Anadolu Liselerine hazırlık sınavına buradaki derslerde hazırlandım. O zaman dershaneler yoktu. Ücretsiz sınava hazırlık eğitimi alabiliyordun. Ben en güzel tiyatro oyunlarını burada izledim. Bu ne demek oluyor, biz buranın başka bir amaç için kullanılmasına izin vermeyiz. Biz buranın bu amaç için kullanılması için pozitif katkımızı da yaparız. Kadıköylüler Kadıköy Halk Eğitimi bırakmaz.“ ifadelerini kullandı.

TKP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Melike Efendioğlu ise “Aydınlanmaya, ilericiliğe karşı olan bu düzenin, burayı ranta açmasına, başka amaçlar için kullanmasına izin vermeyeceğiz. Daha aydınlık güzel bir ülke için mücadele edeceğiz” dedi.