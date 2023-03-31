88 yıllık tarih: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi tahliye edildi

İstanbul Kadıköy'de bir zamanların "Halk Sarayı" olarak nitelendirilen 88 yıllık tarihe sahip Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle sabah saatlerinde tahliye edildi.

Bugün Kültür Bakanlığı dahil pek çok önemli devlet kurumunda görev yapan çok sayıda öğrenciyi yetiştiren Halk Eğitim Merkezi’nin tahliyesi soru işareti ve kaygıları da beraberinde getirdi.

'Taşınacağımız bina bataklığın üzerinde'

Yetkililerin en fazla 6 ay süreceğini belirttiği güçlendirme çalışmaları sırasında kurum, eğitimlerine Kızıltoprak’ta bulunan İbrahim Öktem İlkokulu ve Feneryolu Halk Eğitim binasında devam edecek. soL’a konuşan kaynaklar, İbrahim Öktem İlkokulu’nun bataklık üzerine kurulduğunu hatırlattı. Halk Eğitim Merkezi İstanbul Valiliği tarafından 18 Şubat 2023 tarihinde açıklanan 93 riskli okulun arasında bulunmadığı halde tahliye edilmiş oldu. Şimdi bir de güçlendirme çalışmaları sırasında eğitimlerin zemininin bataklık olduğu bilinen bir binada verilecek olması tepkileri artırıyor.

Kaymakam: Raporun üzerine çok gitmeyin

Kaygıları artıran bir diğer nokta ise geçtiğimiz günlerde kaymakam ile öğretmenler arasında gerçekleşen toplantı oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valiliğe gönderilen yazı dışında tahliye ile ilgili herhangi bir resmi belge bulunmuyor. Deprem riskine karşı alınan bir güçlendirme kararı olduğu için bir deprem raporunun da olması bekleniyor. Ancak böyle bir rapora erişilemiyor. Toplantıya katılan çok sayıda öğretmen söz konusu raporu kaymakama sorduklarında da farklı bir yanıt alamadı. Kaymakam bu sorulara, “Burası bir şekilde boşaltılacak, rapor üzerine fazla gitmeyin” yanıtını vermekle yetindi.

Kütüphane nasıl korunacak?

A ve B blok olmak üzere iki ayrı yapının bulunduğu Halk Eğitim Merkezi, köklü tarihinin yanı sıra zengin kütüphanesi ile de biliniyor. Hem öğretmenlerin hem de kursiyerlerin en büyük kaygılarından birini kütüphane oluşturuyor. Tahliye işlemleri sırasında kitapların düzgün ve korunaklı bir şekilde muhafaza edilememesinden korkuluyor.

soL’a konuşan bir öğretmenin aktardığına göre, söz konusu kütüphane zaten son 10 yıl içinde işlevini önemli oranda yitirdi. Üstelik bu süre zarfında ortadan kaybolan çok sayıda değerli kitaba ne olduğu da bilinmiyor. Öğretmenler, zaten büyük ölçüde tahrip edilmiş kütüphanenin kalan kısmının da güçlendirme çalışmaları sırasında eksilmesine dair yoğun endişe içinde.

TKP’den çağrı: Halk Eğitim Merkezi korunmalı

Halk Eğitim Merkezi’nin belirsizlik içinde hızla tahliye edilmesine karşı Türkiye Komünist Partisi Kadıköy İlçe Örgütü’nden açıklama geldi. “Kadıköy’ün tarihi ve aydınlık yüzüne sahip çıkıyoruz” denilen açıklamayla TKP, Kadıköylüleri 1 Nisan Cumartesi günü saat 15.30’da Halk Eğitim Merkezi’nin önüne çağırdı.