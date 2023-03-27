Kadıköylüler kaygılı: Halk Eğitim Merkezi yağmaya karşı da korunmalı

Kadıköy’deki tarihi Halk Eğitim Merkezi binasının İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Valiliğe gönderilen bir yazıyla, “deprem incelemeleri” gerekçesiyle "boşaltılması gerektiği"nin tebliğ edilmesinin ardından binadaki tüm faaliyetler hızla durdurularak boşaltma işlemleri başlatıldı.

Geçen hafta Merkez bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri apar topar başka mahallelerdeki ilkokul ve halkevi binalarına aktarılırken konuyla ilgili kaygılar da yükselmeye başladı. Binanın deprem riski konusunda Kadıköylüler ve buradaki eğitim ve kültür/sanat faaliyetlerinin katılımcıları durumu bilmek istiyor. Ancak konuyla ilgili net bir rapor ya da açıklamanın olmayışı başka kaygıları beraberinde getiriyor.

Özellikle Kadıköy’ün tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak görülen bu bina için herkesin üzerinde anlaştığı fikir bina yenilenecekse ya da güçlendirilecekse bu işlemlerin orijinal mimariye sadık kalınacak şekilde yapılması. Diğer hassas olunan konu da, buranın mutlaka Halk Eğitim Merkezi olma işlevinin korunması.

Öte yandan binanın arazisinin Milli Emlak’a ait olması ve Kadıköy’de birçok örnekte benzer şekilde değeri artan işlevi değiştirilerek ve kültürel miras niteliği gözardı edilerek ranta açılıyor oluşu kaygıları ciddi biçimde artırıyor.

Deprem konusunda rapor olmalı

Konuyla ilgili soL’a bilgi veren Halk Eğitim Merkezi’nden öğrenciler, kendilerinin depremle ilgili bir rapor konusunu araştırdıklarını, ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın Valiliğe yolladığı yazıdaki belirsiz ifadeler dışında bir belgeye erişme imkanı bulamadıklarını belirtti. Öğrenciler bu konuda bilgi alma hakkını kullanarak konuyu netleştirmeyi planladıklarını söylerken, binanın yenilenmesini istediklerini ve fakat ortaya çıkan tablonun kendilerini kaygılandırdığını vurguladı.

Konuyla ilgili olarak Gazete Kadıköy’e konuşan kurum müdürü Hülya Narsap’ın açıklamaları özel bir soruna işaret etmezken, kurum içinde müdürün yakın zamanda emekli olmasının gündemde olduğu konuşuluyor. Narsap’ın açıklamasında geçen “En iyi ihtimalle 3-4 ya da 6 ay sonra geri döneceğiz” ifadeleri de, konuya yaklaşımıyla ilgili ayrı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

'Kritik bir miras, güçlü bölüm kullanılabilir'

Konuyla ilgili soL’a bilgi veren Halk Eğitim Merkezi eski Müdürü Serpil Güleçyüz, şunları vurguladı:

“Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi 1938 yılında Atatürk'ün özel emri ve açılan proje yarışmasında birinci olan özel bir proje ve ilk açılan Halkevlerinden biridir. Tarihi bina olarak tescillidir ve Kadıköy'ün tarihidir.

Tiyatro salonu, maç yapılacak özelliğe sahip spor salonu, şu anda sahaflar çarşısında bile bulamayacağınız yüzlerce kitaba sahip kütüphanesi ve meslek edindirme atölyeleri mevcuttur.

Sadece kütüphane başlı başına bir hazinedir. Abdülhak imzalı kitaplar bunlardan biridir.

Tiyatro, Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği kollarında yetişmiş birçok sanatçı mevcuttur. Erol Köker, Soner Özbilen, Sermiyan Midyat, Peker Açıkalın bunlarda şimdi aklıma gelenler.

Kadıköylü olup da, hatta Anadolu yakasında olup da yolu Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nden geçmeyen yok gibidir.

Merkez iki bölümden oluşur. B bölümü dershanelerden oluşur ve üç sene önce onarımdan geçirilmiş ve sağlamdır. Tiyatro, spor salonu ve kütüphane bölümü çürük deniyorsa, atölye ve öğrenciler B bölümüne taşınır onarım ya da güçlendirme yapılabilir.

Halk Eğitim Merkezi çocukların, gençlerin, kadınların boş zamanını en iyi değerlendiren, onları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştıran bir yer. Meslek edinmek ya da kendilerine ikinci bir şans tanımak, yeni bir meslek edinmek isteyenlerin de yeridir. Okuma yazma bilmeyen, okuma yazma öğrenip, açık öğretim kanalıyla üniversite bitirenlerin de yeridir.

Özellikle Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi Kadıköy'ün tarihi ve aydınlık yüzüdür.”

'Uzun yıllardır göz dikildiği bilinen bir konu'

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız bir kurum öğretmeni de şunlara dikkat çekti:

“Her yıl 20 bin kursiyer ve binlerce kurs ile adeta yaşayan bir tarih olan Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi, Cumhuriyetimizin en köklü yaygın eğitim kurumudur. KAHEM binasının uzun yıllardır bir takım devlet kurumları (ilçe MEM, kaymakamlık, mal müdürlüğü) ve farklı Vakıflar tarafından bir bölümünün ya da tamamının istendiği eski idarecilerinin ve birçok Kadıköylünün bildiği bir konudur.

Daha önce depremden dolayı güçlendirilecek okullar listesi belirlenmişken ve bu listede KAHEM yer almazken, deprem sebep gösterilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından binanın acilen boşaltılması istenmiştir.”

Kent Suçu Dayanışma Ağı soruyor

Kadıköy’deki rant girişimlerini takibe almış olan Kent Suçu Dayanışma Ağı da konuyla ilgili sorular ortaya attı. Ağın sözcüsü ve Türkiye Komünist Partisi Milletvekili Adayı Fulya Girginer, Kadıköylülerin kaygılarını sonuna kadar paylaştıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi ve öncelikle kurum yetkililerine yöneltilmek üzere şu soruları gündeme aldıklarını belirtti:

Konuyla ilgili resmi bir rapor ya da belge var mı? Daha önce deprem riski konusunda yapılmış değerlendirmeler ve atılmış-atılmamış adımlar nelerdir? Bunların gerekçeleri nelerdir? Yapılacak işlemlerle ilgili başka atılmış olan adımlar ve prosedürün Kadıköylülerle paylaşılması gerekmez mi? Binanın her iki bloku da hasarlı mı ve boşaltma kararı yerine sağlam bölümlerin kullanılması neden dikkate alınmadı? Geri dönüş ve işlev değişikliği olasılığı konusundaki tüm kapılar kapalı ve buna ilişkin güvenceler oluşturulmuş durumda mıdır? Boşaltma işlemleri sırasında özellikle buradaki kütüphane ve diğer tarihi değeri olan malzemenin korunması için alınmış olan önlemler nelerdir?

Girginer ayrıca konuyla ilgili oda ve diğer kuruluşlarla da temaslarını başlattıklarını çok kısa süre içinde daha ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını belirtti.