Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün çıkan ve hızla yayılan Denizli Buldan Güney yangınının konrol altına alındığını söyledi.
Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Denizli Buldan yangını kontrol altına alındı' açıklaması
Bakan Pakdemirli, Denizli Buldan Güney yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün çıkan ve hızla yayılan Denizli Buldan Güney yangınının konrol altına alındığını söyledi.
Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.