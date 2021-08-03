'Denizli Buldan yangını kontrol altına alındı' açıklaması

Bakan Pakdemirli, Denizli Buldan Güney yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün çıkan ve hızla yayılan Denizli Buldan Güney yangınının konrol altına alındığını söyledi.

Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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