Milas Belediye Başkanı: Eyvah... Yangın kritik eşiği aştı

Dün akşam saatlerinde "O kritik noktada bekliyoruz. Her türlü tertibatı aldık. Rüzgar durduğu için ateş ilerlemiyor. Biz sabırla üzerimize gelmesini bekliyoruz. Su atış menzilimize girdiğinde hücuma başlayacağız.Bu boğazda yangını boğmak zorundayız. Umarım sabaha iyi haberler veririz" paylaşımında bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgedeki son durumu açıkladı.

"Çok üzgünüm çok… Bu sabah size müjde vermeyi umduğum, bitti denen yangının geldiği hale bakın… Yazıklar olsun…" diyen Toprak, "Eyvah… Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi…" ifadesini kullandı.

Yangın sitelere kadar ulaştı. Bu tepenin ardını aşması yangının bambaşka bir boyuta ulaşması olacak. #milasyangin pic.twitter.com/aaE7tdPpHh — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 3, 2021

Türkevleri'ndeki yangın yerleşim yerlerine de ulaştı: