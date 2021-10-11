Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer hakkındaki iddianame kabul edildi

HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıda bulunan, parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Onur Gencer'in 17 Haziran'da cinayeti işledikten sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp paylaşımlarında ve binadan çıkarken kullandığı ifadelerde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

İddianamede, "Olay öncesinde, olay anında ya da olay sonrasında sanığa yardım eden, sanığı azmettiren herhangi bir kişinin bulunamadığı, sanığın herhangi bir terör örgütü ya da üyesi ile olay öncesi veya sonrasında irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemediği" iddia edildi.

Sanığın hesap hareketleri incelemesine gerek olmadığı ve sanığa 2016'da "anksiyete bozukluğu" ile "hafif depresif nöbet tanısı" teşhisi konulduğu da iddianamede yer aldı.

Olay yerine 24 kez gitmiş

AA'daki habere göre, HTS incelemesinde olay yerinde, farklı tarihlerde sanığa ait toplamda 115 kez sinyalin tespit edildiği ve sanığın 24 kez belirtilen bölgeye gittiğinin belirlendiği iddianamede yer aldı.

Gencer, HDP İzmir İl Başkanlığı binasının üst katında İngilizce kursuna gitme bahanesiyle daha önce binayı gezdiğini, olay öncesinde kentteki 2 atış poligonuna giderek ücretli silah kullanma eğitimi aldığını söyledi.

İddianamede, Onur Gencer'i Şair Eşref Bulvarı'na taşıyan sürücünün de aralarında olduğu taksi şoförleri, Gencer'in gittiği atış poligonu görevlileri, HDP İzmir İl Başkanlığı ile İngilizce kursu yetkilisinin ifadelerine yer verildi.

3 ayrı suçlama

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.