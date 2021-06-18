Deniz Poyraz binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı

HDP İzmir İl Örgütü'ne dün düzenlenen saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ın cenazesi bugün binlerce kişinin katılımıyla Kadifekale Camii'nde düzenlenen törenin ardından Buca Kaynak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öğle saatlerinde Konak'ta bulunan Tepecik Mahallesi’ndeki Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gelen ailesi, yakınları ve partililer Poyraz'ın cenazesini alarak sloganlarla aile evinin bulunduğu Bağkuyu Mahallesi'ne getirdi.

Burada buluşan kitle daha sonra Kadifekale Camii'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında "Deniz Poyraz ölümsüzdür", "Denizler ölmez" ve "HDP halktır, halk burada", "Katil Erdoğan", "Jin Jiyan Azadi", "Şehit namırın", "Katil AKP, işbirlikçi MHP", "AKP istifa" sloganları atıldı.

Kitlenin camiye ulaşmasının ardından Poyraz'ın cenazesi de camiye getirildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP'liler, siyasi partilerin temsilci ve üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda yurttaş Deniz Poyraz için Kadifekale Camisi'ne geldi.

Burada düzenlenen törenin ardından polisin engelleme çabalarına karşın binlerce kişi sloganlarla yürüyüşe geçti. Bir süre yürüyen kitle daha sonra otobüslerle Buca Kaynaklar Mezarlığı'na doğru yola çıktı.

Kadınların omuzladığı Poyraz'ın cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığı’na getirildi. Binlerce kişi Poyraz için saygı duruşunda bulundu:

Defin işlemi için Poyraz'ın cezaevindeki kardeşlerinin mezarlığa getirilmeleri beklendi. Kardeşlerinin gelmesinin ardından Poyraz'ın cenazesi alkışlar ve "Şehit namırın" sloganları eşliğinde toprağa verildi.