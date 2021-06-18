Katil Gencer’i taşıyan taksi şoföründen dikkat çeken 'otel' açıklaması

HDP binasına saldırarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’i parti önünde bırakan taksi şoförü emniyette verdiği ifadede, katili farklı tarihlerde Gaziemir’de bulunan taksi durağından alarak Manisa, Balçova Termal Otel ve HDP İl Örgütü önüne sıkla götürdüklerini anlattı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, taksi şoförünün verdiği ifadede, saldırganın sık sık Gaziemir’de bulunan taksi duraklarına geldiğini anlattı. Taksi şoförü, farklı tarihlerde durakta aldığı katil Gencer’i Balçova Termal Otele, Manisa ve HDP il binası ile daha birçok yere götürüldüklerini kaydetti.

Otelin yönetim kurulu dikkat çekti

Taksi şoförünün ifadesinde adı geçen otelin yönetim kurulu başkanı olarak İzmir Valisi görünüyor.