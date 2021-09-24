Deniz Poyraz’ın ailesinden suç duyurusu: 'Katliamdan polisin de polisi yönetenin de haberi var'

HDP İzmir İl Örgütü binasına yönelik 17 Haziran’da Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz ve babası Abdülillah Poyraz, çağrıldıkları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bayraklı Adliyesi’ne ifade verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Poyraz ailesi, Deniz Poyraz’ın faili, azmettiricileri ve yardım edenlerinin yanı sıra olaya müdahale etmediklerini söyledikleri polis ve amirlerler ile saldırı konusunda meydana gelen istihbari eksiklik ve ihmal sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi oldu.

Savcılıkta ifade veren anne Fehime Poyraz, “Adalet yerini bulsun, katilden de polislerden de davacıyız. Katil kolunu sallaya sallaya gitti, Deniz’i katletti. Onu yönetenlerden de polislerden de katilden de şikayetçiyim” dedi.

'Katliamdan polisin de polisi yönetenin de haberi var'

Baba Abdülillah Poyraz ise saldırıyı anlatarak, “Katil kızımı katletti. Sonuna kadar şikayetçiyim, yakasını bırakmam” dedi. Olay yerinde bulunan bütün polisler hakkında şikayetçi olan baba Poyraz, şunları söyledi:

“Polis katliamı biliyordu. Polisin parmağı da var. Katil aşağıya iniyor, polis elini omuzuna atıyor. ‘Abicim senin ismin ne’ diyor. Ben o polisten şikayetçiyim. Kim ne derse desin, ben o polisten şikayetçiyim. Katliamdan polisin de polisi yönetenin de haberi var."