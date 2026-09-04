Deniz Göktaş’a 11 yıla kadar hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında 24 Haziran 2026’da YouTube’da “Ölü Deniz” adlı gösterisindeki sözleri nedeniyle iddianame düzenledi.

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Başsavcılık, Göktaş’ın söz ve ifadelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 299/1-2. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret”, 216/1. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve 215. maddesinde düzenlenen “suçu ve suçluyu övme” suçlarını oluşturduğunu öne sürdü.

Deniz Göktaş hakkında üç suçlamayla iki yıl sekiz aydan 11 yıl iki aya kadar hapis cezası istendi.

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