  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Deniz Göktaş’a 11 yıla kadar hapis istemi!

Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Üç ayrı suçlamanın yer aldığı iddianamede Göktaş hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 13:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında 24 Haziran 2026’da YouTube’da “Ölü Deniz” adlı gösterisindeki sözleri nedeniyle iddianame düzenledi.

Başsavcılık, Göktaş’ın söz ve ifadelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 299/1-2. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret”, 216/1. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve 215. maddesinde düzenlenen “suçu ve suçluyu övme” suçlarını oluşturduğunu öne sürdü.

Deniz Göktaş hakkında üç suçlamayla iki yıl sekiz aydan 11 yıl iki aya kadar hapis cezası istendi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Deniz Göktaş’ın avukatı süreci 12 Mart, 12 Eylül dönemlerine benzetti: Harun Karadeniz davasını hatırlattı

Özkan Öztaş

Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verilen suçlamalardan yeniden tutuklandı

Haber Merkezi

GÖRÜŞ | Kaybolan kuşak, geri dönen mizah

Aykurt Nuhoğlu

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.