Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verilen suçlamalardan yeniden tutuklandı

Komedyen Deniz Göktaş, hakkında tahliye kararı verilen iki suçlamadan yeniden tutuklandı.

Medyascope'un haberine göre Deniz Göktaş, hakkında tahliye kararı verilen “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkın kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından yeniden tutuklandı.

28 Ağustos Cuma günü söz konusu iki suçlamadan tahliye edilmesine karar verilen Göktaş cezaevinden çıkamadan bu kez “Suçu ve suçluyu övme” suçlaması yöneltilerek tutuklanmıştı.

Bu kararla birlikte Göktaş’ın tutukluluğu üç suçlamadan sürecek.

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