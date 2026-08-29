Deniz Göktaş: 90 dakikalık gösteriden iki ayda bir yeni suçlama çıkıyor

Yaklaşık 2 aydır iddianamesiz şekilde cezaevinde tutulan, dün akşam ise önce tahliye kararı verilen sonra ise başka suçtan yine tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik itiraz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edlmiş, tahliye kararının ardından çıkarıldığı İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı gösteride yaptığı başka bir şaka nedeniyle 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla tekrar tutuklanmıştı.

‘Daltonlar hakkındaki şakadan tutuklandım’

Konuyla ilgili açıklama yapan Göktaş, "İyi haber: Tahliye oldum. Kötü haber: Tutuklandım. Ben de sizin okuduğunuz hızda öğrendim bu iki haberi. Bu sefer, Daltonlar hakkındaki şakadan, 'suçu ve suçluyu övmek' suçundan tutuklandım" dedi.

Dün 'acil bir SEGBİS için' duruşma salonuna götürüldüğünü belirten Deniz Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Suçlamaya konu metni okudular. 'Çocukları dövmemeliyiz.' demişim de 'Neden çocukları dövmek gerektiğini düşünüyorsun?' diye sorulmuş gibi hissettim. Hayattan, Türkçemizden ve altı üstü komediden söz ettim. Tekrar tutuklanmama karar verdiler."

‘İki ayda bir yeni suçlama çıkıyor’

Göktaş, gösterisindeki şakalar nedeniyle 'iki ayda bir yeni suçlama çıktığını' vurgulayan Göktaş, "Reels yerine tam gösteri YouTube kanalımda, odaklanma problemi olan varsa da telefon detoksu öneririm" dedi.

Göktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan selamlar. Bir iyi haber, bir kötü haberim var. İyi haber: Tahliye oldum. Kötü haber: Tutuklandım. Ben de sizin okuduğunuz hızda öğrendim bu iki haberi. Bu sefer, Daltonlar hakkındaki şakadan, 'suçu ve suçluyu övmek' suçundan tutuklandım. Cezaevinde sıradan bir 58. gündü. Bir elimde Cici Bebe, diğer elimde İhsan Oktay. Konstantiniye’nin dehlizlerinde dolaşıyordum. 'SEGBİS’in var' dediler. Bayram değil, seyran değil; bu neyin SEGBİS’i düşüncesiyle koridora çıktık. Hücre-SEGBİS arasındaki bir dakikalık koridor yolculuğunda özgürmüşüm, bilmiyordum. Bilsem hafiften dans ederdim. Avukatlarıma haber verilmediğini, normalde salona gelmem gerektiğini ama acele bir durum olduğunu bildirdiler. Suçlamaya konu metni okudular. 'Çocukları dövmemeliyiz.' demişim de 'Neden çocukları dövmek gerektiğini düşünüyorsun?' diye sorulmuş gibi hissettim. Hayattan, Türkçemizden ve altı üstü komediden söz ettim. Tekrar tutuklanmama karar verdiler. Adli yılın açılışını burada kutlayacağım, başarılı bir sezon olsun. 90 dakikalık gösteriden iki ayda bir yeni suçlama çıkıyor. Reels yerine tam gösteri YouTube kanalımda, odaklanma problemi olan varsa da telefon detoksu öneririm. Bana iyi geldi. Ben iyiyim; moralim, sağlığım yerinde. Bu ay çocukkenki ağustoslar gibi hızlı geçti. Allah’tan okul yok Eylül’de. Bu mektubu yazarken cezaevinde 10 saniyeliğine elektrik gitti. Karanlıkta bütün mahkumlar hücrelerde ıslık çalıp bağırdılar. İlkokulda pikniğe giderken gezi otobüsü tünele girmiş gibi hissettim. Karatepe 2026, efsane tayfa. Unutulmayacaksın."

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