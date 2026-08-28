Deniz Göktaş'a tahliye kararı verildi, cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı

“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi nedeniyle yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi.

Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tahliyesine hükmetti. Ancak kararın ardından Göktaş cezaevinden çıkamadan bu kez “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın aktardığına göre Göktaş, avukatlarına haber verilmeden SEGBİS aracılığıyla hakimliğe bağlandı. Göktaş hakkında “kaçma ve delilleri karartma şüphesi” gerekçe gösterilerek yeniden tutuklama kararı verildi.

Stand-up gösterisindeki 'Daltonlar' esprisi suçlama konusu oldu

Yeni tutuklama kararına Göktaş'ın “Ölü Deniz” gösterisinde suç örgütleri ve tetikçilik üzerine yaptığı bir espri gerekçe gösterildi.

Göktaş'ın savunmasında söz konusu ifadelerin “suçu ve suçluyu övme” amacı taşımadığını, mizahi eleştiri kapsamında olduğunu söylediği aktarıldı.

Göktaş, aynı gösterideki ifadeleri nedeniyle daha önce “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarıyla 3 Temmuz'da tutuklanmıştı. Hakkında soruşturma açıldığını öğrendiği sırada yurt dışında bulunan Göktaş, Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Göktaş, kamuoyunda “kuyu tipi” olarak anılan Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuluyordu. Tutukluluğunun 46'ncı gününde halen iddianame hazırlanmadığı gündeme gelmişti.

Göktaş'ın “Ölü Deniz” adlı gösterisine de tutuklanmasının ardından erişim engeli getirilmişti.

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