'Demir Yumruk' operasyonunda dört tahliye

"Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları" ve "sahte fatura düzenleyerek paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları" belirlenen 300'den fazla kişi, "Demir Yumruk" operasyonu ile geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Operasyon sonrası 39 şirketle ilgili mal varlıklarına el konulması ve kayyum atama kararı verilmiş ancak bu karar Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kaldırılmıştı.

Tahliye kararı

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, dosya açısından büyük öneme sahip olan bazı isimlerin 10-12 Ağustos tarihlerinde tahliye edilebileceği iddialarının gündeme gelmesinin hemen ardından, 4 kişi için tahliye kararı geldi.

Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Forum AVM dahil 13 AVM’nin sahibi, Multi Türkiye’nin CEO’su ve bir dönem Fenerbahçe’de başkan adayı olan Hulusi Belgü ile Karabacak grubu olarak adlandırılan Detaş şirketler grubunun sahibi Melih Karabacak’ın kasası olarak nitelendirilen Serdal Güler ile 24 yaşında şirket kurarak 9 yılda 50 milyondan fazla servet edindiği belirtilen ve lüks yaşantısının fotoğrafları kamuoyuna da yansıyan Mehmet Akif Çetin’in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen diğer isim ise çeklerin silsile halinde cirolanması işini yaptığı iddia edilen Murat Yeşilbaş.

İtiraz üzerine verilen tahliye kararının kesin olması nedeniyle savcılığın bu karara itiraz hakkı da bulunmuyor. Tahliyelerin devam edebileceği belirtiliyor.