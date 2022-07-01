Erol Evcil de gözaltına alınmıştı: Sayı 323'e çıktı

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve Erol Evcil'in de gözaltına alındığı "Demir Yumruk" operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükselirken, şüphelilerden Serdar T. Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yakalandı.
Demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlenen isimlerin çoğu lüks 327 aracına el konuldu.
DHA'nın haberine göre, sorguları süren şüpheliler gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasının talep edildiği öğrenildi.