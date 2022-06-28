Erol Evcil yine yakalandı: Malki cinayetinden Falyalı suikastına hep onun adı var!

"Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozduğu, sektördeki firmaları devre dışı bıraktığı, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte faturayla kamuoyunu 25 milyar zarara uğrattığı ifade edilen firmalara yönelik" Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Yakalananlar arasında 1990’lı yılların ünlü “iş adamı” Erol Evcil (Erol Eşrefoğlu) de vardı.

Erol Evcil’in hayatı bu tür dolandırıcılık işleri ve operasyonlarla geçti. Her defasında yakalandı, her defasında salındı. Çıkınca yine sahtecilik yaptı, hiç vazgeçmedi. Çift isimle anılmasının sebebi de bir sahtecilik girişimi nedeniyle. Turgut Özal’a yakın iş adamı Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar'la 1991 yılında tekstil sektörüne adım atan Evcil daha sonra zeytin ihracatı işine girdi. Ama askere gitmesi gerekiyordu. Bu sorununu çözmek için Mudanya Asliye Ticaret Mahkemesi'ne soyadını değiştirmek üzere başvuruda bulundu. Mahkeme 1994’te tarihinde Evcil soyadının Eşrefoğlu olarak değiştirilmesine karar verdi. İki soyadlı Erol böyle oluştu.

Son yakalanmalarından biri 2013 yılında. O yıl MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı, sorgulandı. Nesim Malki cinayeti ve Türkbank ihalesinden Alaattin Çakıcı, Yavuz Ataç ve Mehmet Ağar'la ilişkilerine kadar pek çok konuda sorular soruldu. Haberlere göre Malki cinayetini Bursa'daki “ülkücü” mafyaya işlettirdiğini itiraf etti, MİT eski görevlisi Yavuz Ataç'la Çakıcı'yı o tanıştırmıştı. Mehmet Ağar'la sadece dosttular.

2000’li yılların başında adı Alaattin Çakıcı ile birlikte anılıyordu. Evcil, Alaattin Çakıcı ile birlikte Kanal 6’nın Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’a devri için bu ticarete müdahil olmuştu. Silahlı adamları gönderdiler. Çakıcı’nın adamlarından Mükerrem Selçuk eyleme geçemeden yakalandı. Çakıcı'nın talimatıyla, Mehmet Ağar, Cavit Çağlar, Şevki Yılmaz ve Mehmet Kurt’a suikast düzenleme hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyordu. Ama asıl hedef Kanal 6'nın eski sahibi Mehmet Kurt’tu.

Sonuçta Kanal 6 tekrar Ahmet Özal'a geçti. Devir parasını Hayyam Garipoğlu'na ödettiler. Garipoğlu da böylece hem bacağından vurulmaktan kurtuldu hem de Evcil-Çakıcı çiftine borçlarını ödemiş oldu.

Çakıcı Mehmet Ağar’ın hedefte olduğu iddiasını derhal yalanladı, Mehmet Ağar ağabeyine böyle bir terbiyesizlik yapmayacağını açıkladı. Zaten Ağar olayların tam ortasındaydı, onsuz yürümüyordu işler. Adı olaya sehven karıştırılmıştı.

Sabıkası çok ama yatarı yok

Peki kim bu her kirli taşın altından çıkan Erol Evcil?

İlk yakalanması askerlikten, asker kaçağı olduğu için yargılandı ve 1997’de iki ay cezaevinde kaldı. 1994-97 yılları arasında İş Bankası'ndan aldığı usulsüz kredilerle adını duyurdu. 1997'de Çakıcı'nın adamları tarafından kurşunlanan borsacı Adil Öngen'in vurulması olayına adı karıştı. Evcil'in, batık kredilerinin bulunduğu Türkbank'ı satın almasına karşı çıktığı için Öngen'i vurdurttuğu ileri sürüldü. Çaldığı paralar arttıkça devlet içindeki etkisi de artıyordu. Çakıcı'yla birlikte MİT'teki atamalar için kulis yaptığı bile iddia ediliyordu. Evcil'in yaklaşık 2 trilyonluk borcu nedeniyle Nesim Malki'yi öldürttüğü öne sürüldü. Evcil'in bu iş için Bursa'da yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Burhanettin Türkeş ve Oğuz Işıklı'yı kullandığı iddia edildi. Bursa eski Valisi Orhan Taşanlar ve eski Emniyet Müdürü Ahmet Demir, Evcil'le ilişkileri nedeniyle cinayetin çözümünü zorlaştırmakla suçlandı.

1997'de Orta Doğu ve Balkanlar'ın en büyük entegre zeytin fabrikasını kurduğunu söyleyen Evcil'in adı “Zeytin Kralı”na çıktı. Bir sürü fabrika kuruyordu çünkü Alaattin Çakıcı'nın araya girmesiyle istediği bankadan istediği miktarda krediyi alabiliyordu. Bankalar Evcil’e vermeye o kadar alıştırılmıştı ki, Türkbank'ın iş adamı Korkmaz Yiğit tarafından satın alınma girişiminden önce Evcil'e 12,5 milyon dolarlık döviz kredisinin yanı sıra 1,5 trilyon liralık da dövize endeksli kredi verdiği belirlendi.

Nesim Malki cinayetini azmettirdiği gerekçesiyle 1999'da Bursa'da bir villaya düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Suçunu itiraf etti, Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 2000'de Türkbank ihalesine fesat karıştırmak iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildi. Malki cinayetini azmettirmek verilen cezası da 2020 yılında tamamlandı, tahliye oldu. Aradan geçen iki yılda vakit kaybetmeden yine işe koyulmuştu.

Soruşturmadan Gülben Ergen çıktı

1999’da Erol Evcil'e ait 18 ayrı şirketin muhasebeciliğini yürüten Bayram Bozdemir yakalandı. Poliste verdiği ifadesinde, Evcil'in ilişkilerini, Nesim Malki öldükten sonra yaptıklarını ve şirketlere giren paranın akışını anlattı. Bozdemir, “Şirketimiz 1996 -97 yıllarında büyük sıkıntı içerisine girmişti. Malki'nin öldürülmesi olayından sonra tekrar şirketlerimizin gelir durumu iyiye giderek maddi yönden rahatladık. Fakat bunun nasıl sağlandığını bilmiyorum” dedi.

Bolca para gönderilenler arasında şarkıcı Gülben Ergen de vardı. Ergen, Evcil’in sevgilisiydi. Evcil'in talimatıyla Ergen'e düzenli olarak milyarlarca lira gönderiliyordu. Bozdemir ayrıca, Evcil'le ilişkisi nedeniyle görevinden alınan Bursa Emniyet eski Müdürü Ahmet Demir'in kızına burs için 200 milyon gönderdiğini belirtti. Evcil bir yandan çalıyor bir yandan dağıtıyordu.

Gülben Ergen, Erol Evcil ile 1995 yılında Bursa’da çalışırken tanıştı. Erol Evcil’in adı Nesim Malki cinayetine karışınca tüm ilişkileri gibi bu ilişkisi de ortaya çıktı. Onu da gözaltına aldılar. Sorgucularına “Ben kendisinden korkuyordum, bu nedenle ayrılamadım” dedi. Paranın hüküm sürdüğü bu dünyada alıp satmanın suçu yoktu. Ergen’in korkudan ayrılamadığını söylemesine rağmen yıllar sonra katıldığı bir programda, Evcil’in yakalanmadan önce kendisiyle evlenme planı yaptığını anlattı.

Halil Falyalı cinayetinde de onun adamları vardı

Bu yılın başında Halil Falyalı suikastının tetikçisi olduğu gerekçesiyle yakalanan Veysel Sare, kendisi ve diğer tetikçi Musa Çiçek'i Kuzey Kıbrıs'a “Erol Abi için” diyerek Erol Evcil'in yakın koruması Cengiz Şener'in gönderdiğini söyledi. Veysel Sare de daha önce 2 yıl Erol Evcil’in korumalığını yapmıştı.

Kuzey Kıbrıs'ta beş yıldızlı otel, kumarhane ve çeşitli sektörlerde şirketlerin sahibi olan Falyalı 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sedat Peker'in iddialarına göre Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar adadaki uyuşturucu ticaretinin merkezinde yer alıyordu. Bu uyuşturucu ağının para trafiği Halil Falyalı tarafından yürütülüyordu. 1990’lı yılların karanlık ekibi AKP’li yıllarda da işlerini engelsiz yürütüyordu.