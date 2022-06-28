Paravan şirketlere operasyon: Erol Evcil dahil 250 kişi gözaltında

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozduğu, sektördeki firmaları devre dışı bıraktığı, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte faturayla kamuyunu 25 milyar zarara uğrattığı ifade edilen firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi.

İHA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonunda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı kişi "örgütün lideri" olarak gözaltına alındı. Ayrıca 250 kişi daha gözaltına alınırken işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılık "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 ay boyunca teknik takip yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu kişilerin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları da tespit edildi.

Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

374 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 kişi gözaltına alındı. 14 fabrika, 850 adreste arama ve elkoyma işlemleri devam ediyor.