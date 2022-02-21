Halil Falyalı cinayetinde Erol Evcil ayrıntısı

Halil Falyalı suikastını organize etmekle suçlanan ve 11 gündür İstanbul Emniyeti’nde gözaltına tutulan Söylemez Kardeşler Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, susma hakkını kullandı.

Halil Falyalı suikastıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Suikast soruşturmasında gözaltında tutulan kişi sayısı 16. Gözaltındakiler biri de Söylemez çetesinden Mustafa Söylemez.

Birgün gazetesinden Timur Soykan'ın haberine göre; Mustafa Söylemez’in sorgusunda önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabileceği, bilgi vermesi halinde cezasında indirime gidileceği anlatıldı.

İfade tutanağında polis şu tespitleri yaptı:

“Bahse konu cinayetin Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez liderliğindeki çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği, olaya iştirak eden şahıslardan Cengiz Şener ve Ömer Tunç adlı şahısların örgüt yöneticisi oldukları, Veysel Sare, Musa Çiçek, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız, Celal Birol, Cemil Önal, Yusuf Güneş, Gürsel Erkaya adlı şahısların örgüt üyesi, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs adlı kişilerin ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım ve yataklık eden şahıslar oldukları değerlendirilmiştir.”

Bu tespitler aktarıldıktan sonra polis, Mustafa Söylemez’e “Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme iddialarıyla aşağıda tarafınıza yöneltilecek sorular doğrultusunda ifadenizi vermek istiyor musunuz?” şeklinde soru sordu.

Mustafa Söylemez'in soruya verdiği yanıt ise şöyle:

“Tarafıma okumuş olduğunuz hususları ve iddiaları anladım. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. İsnat edilecek suçlamalarla alakalı olarak yasal hakkım olan susma hakkımı kullanmak istiyorum. Bu nedenle şube müdürlüğünüzde ifade vermek istemiyorum.”

‘Erol Evcil'in adamaları' iddiası

Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir iddiaya göre; gözaltındaki isimlerden Cengiz Şener’in, Erol Evcil’in yakın adamı olduğu tespit edildi.

Aynı habere göre; tetikçi Veysel Sare de ifadesinde daha önce 2 yıl Erol Evcil’in korumalığını yaptığını söyledi.

Veysel Sare, cinayet öncesinde Erol Evcil’in koruması Cengiz Şener’in kendisi ile irtibata geçtiğini “Erol abin için” diyerek Musa Çiçek ile birlikte tekneyle Kuzey Kıbrıs'a gönderdiğini söyledi.