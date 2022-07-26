'Demir Yumruk' operasyonunda adı geçen 39 şirkete el koyma kararı kaldırıldı

"Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları" ve "sahte fatura düzenleyerek paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları" belirlenen 300'den fazla kişi, "Demir Yumruk" operasyonu ile geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önceden mal varlığına el konulan ve kayyum atanan 39 şirketle ilgili olarak verilen el koyma kararı, şirketlerin işçi maaşlarını yatırmaması ve faturaları ödememesi sebebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla kaldırıldı.

İlgili soruşturma çerçevesinde hakkında işlem yapılan diğer şüpheliler hakkında karar devam ediyor. (İHA)