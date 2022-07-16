'Demir Yumruk operasyonuyla ilgili tutanaklar Cemaat'e sızdırıldı' iddiası

Ankara Başsavcılığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada 'Demir Yumruk Operasyonu' kapsamında yer alan şüphelilerin ifadesinin firari "FETÖ" üyelerine sızdırıldığı ve bu tutanakların kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Konunun araştırılması için talimat verildiği belirtilen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şöyle:

“Kamuoyunda Demir Yumruk Operasyonu olarak bilinen soruşturmamız kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarının bazı avukatlar ve şüpheliler tarafından FETÖ ye servis edildiği, halen firari olan FETÖ üyelerinin yayınladıkları gerçeği yansıtmayan video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdikleri, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıkları tespit edilmiş olup, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiştir.” (ANKA)