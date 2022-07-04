Erol Evcil ve 4 kişi 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında tutuklandı

Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlenen 323 kişi, "Demir Yumruk" operasyonu ile geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Erol Evcil ve tutuklanan diğer 3 kişi "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanırken, bir kişi ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.