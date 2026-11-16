DEM Partili Çandar İbrahim Kalın’a övgü yağdırdı: ‘Gerçek bir entelektüel, MİT Başkanı olması çok hayırlı’

DEM Parti Diyarbakır milletvekili Cengiz Çandar, MİT Başkanı İbrahim Kalın için “Fikirlerini paylaşırsınız, paylaşmazsınız ama gerçek bir entelektüel” dedi. Çandar “Böyle bir entelektüel kapasitede birinin şu dönemde Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başkanı olması çok hayırlı bir şey” yorumunu yaptı.

Çözüm sürecine dair Medyascope TV’den Ruşen Çakır’a konuşan Çandar, sürecin “baş aktörleri”nin Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan olduğunu, “senaristleri”nin birincisininse İbrahim Kalın olduğunu söyledi.

Çandar “İbrahim Kalın başından itibaren o kadar önemli bir rol oynadı ki... Çok da hayırlı bir yönü var İbrahim Kalın’ın. Fikirlerini paylaşırsınız, paylaşmazsınız ama gerçek bir entelektüel. Böyle bir entelektüel kapasitede birinin şu dönemde Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başkanı olması çok hayırlı bir şey aslında” diye konuştu.

Kalın’a övgü düzen Çandar “Sırf güvenlikçi bir zihniyetle, güvenlik mantığıyla değil, onun dışındaki parametrelerle de konuya bakabilme yeteneği ve derinliği olan birisi. Başından beri bu süreçte çok önemli bir rol oynadı, hâlâ da oynamaya devam ediyor. O kadar ki onun vereceği rapora dayanarak Milli Güvenlik Kurulu ‘tamam’ diyecek” ifadelerini kullandı.

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