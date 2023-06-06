İbrahim Kalın: Karanlıktan gelip karanlığa giden adam

Eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması ile birlikte boşalan MİT Başkanlığı koltuğuna oturdu. Erdoğan, daha önce "büyükelçi" sıfatı verdiği, sonra "başdanışman" ve "cumhurbaşkanlığı sözcüsü" yaptığı İbrahim Kalın’ı en stratejik kurumun başına geçirdi. Bu bir tür saray usulü “kara kutu” değişimi. Kalın’ın atanacağı haberleri üzerine Gazeteci Fehmi Çalmuk, Kalın'ın üniversite döneminde katıldığı eylemlerden kareler yayınladı. Böylece MİT’in başına islamcı hareket içinden gelen eski bir militan oturmuş oldu.

Kalın hakkında başka iddialarda var. WikiLeaks belgelerinde İbrahim Kalın'ın CIA gölge kuruluşu Stratfor'a TR-306 kod adıyla çalıştığı deşifre edilmişti. Stratfor Direktörü G. Friedman o tarihte Başbakan danışmanı olan İbrahim Kalın’la ilgili mesajında şöyle diyordu: “Bu adam büyük bir kaynak, ilişki gizli kalmalı, İbrahim'in müdahale yeteneği bizim statümüzü ortaya koyuyor. Bu adam büyük bir kaynak.”

Strafor şirketi Pentagon ile CIA gibi yapılara danışmanlık hizmeti veriyor ve “Gölge CIA” olarak adlandırılıyor. Stratfor, Amerikan Savunma Bakanlığı birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan, bir kuruluş. Özellikle Türkiye ve Ortadoğu'daki ülkelerde önemli birimlerde görev alan kişilerle kurduğu e-mail ağı vasıtasıyla ülkeler hakkında önemli bilgiler ediniyor. Örgütün Türkiye'de de birçok üyesi olduğu WikiLeaks belgeleri ile anlaşılmıştı.

MALEZYA İSLAM ÜNİVERSİTESİ KARDEŞLİĞİ

Aslen Erzurumlu veya iddialara göre Siirtli olan İbrahim Kalın 1971'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü ve 1994 yılında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde (IIUM) yüksek lisansını bitirdi. İbrahim Kalın'ın Malezya'da bulunduğu yıllarda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu doçent olarak aynı üniversitede çalışmaktaydı. ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde doktora yaptı. 2002-2005 yılları arasında, Kutsal Haç Koleji’nin (College of Holly Cross) Dini Çalışmalar kısmında görev aldı. Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda uzmanlaştı. SETA adlı araştırma şirketinin kurucu başkanı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Fethullahçı Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı.

Kalın ve Davutoğlu’nun yollarının kesiştiği Malezya İslam Üniversitesinin de ilginç bir hikayesi var. Malezya eski bir İngiliz sömürgesi. 1957'de Malezya'nın İngiliz Milletler Topluluğu içinde kalması şartı ile bağımsızlığı kabul edildi. Malezya İslam Üniversitesi, 1983 yılında Bangladeş, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, Mısır, Libya, Maldivler ve Malezya’nın maddi katkılarıyla kuruldu. İslamcıların ortak duraklarından biri oldu. Davutoğlu da Boğaziçi Üniversitesi'nde yetersiz bulunduğu için öğretim üyesi yapılmayınca bu üniversitenin yolunu tutmuştu. Türkiye’den gelen onu aşkın öğretim üyesinden biri olan Davutoğlu, Doçent kadrosu ile çalıştığı üniversitede siyaset bilimi bölümünü kurmuştu. İbrahim Kalın da Davutoğlu'nun en önemli öğrencisi oldu. Kalın, 1994 yılında yüksek lisansını bitirip “Molla Sadra’da Hareket-i Cevheriyye Nazariyesi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Hocası Davutoğlu da aynı tarihlerde ülkeye döndü. Çünkü Refah Partisi, mahalli idareler seçiminde başarı göstermiş, yerel yönetimleri ele geçirmişti. Yurtdışındaki İslamcılara ihtiyaç vardı.

Ahmet Davutoğlu'nun kurdurduğu, “AKP think thanki” denilen SETA Vakfı’nın 2006-2009 yılları arasında Genel Koordinatörlüğü’nde bulundu. Mevcut ve eski SETA üyelerinden bazıları Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemi içerisinde üst düzey yetkili olarak görev yapıyor. İbrahim Kalın onların başında geliyor. SETA'nın eski İstanbul Genel Koordinatörü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcısı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. SETA genel koordinatörü Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi.

2009 yılında Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan dış politikadan sorumlu Başbakan Başdanışmanlığına, Malezya’dan hocası Davutoğlu'nun tavsiyesi ile getirildi.

İbrahim Kalın'ın Ahmet Davutoğlu ile dostluğu kesintisiz sürdü. 2017 yılında kızı Rumeysa Kalın, Furkan Karabulut ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu yaptı.

FETHULAH İLE YOLU KESİŞMEYEN İSLAMCI VAR MI?

Kalın, 15 Temmuz darbe girişiminden önce, Fethullahçıların Today's Zaman gazetesinde yazarlık yapıyordu. Kalın’ın yolunun düştüğü Georgetown Üniversitesi’nde de Fethullahçıların kontrolü var. ABD'de iken de Gülen'i Georgetown Üniversitesi’nin 2009 yılında hazırladığı “en etkili 500 Müslüman” listesini hazırlayanlar arasındaydı. ABD’deki bu ünlü üniversiteye Fethullahçıların büyük paralar akıttığı biliniyor. Kalın, Erdoğan-Cemaat kavgası çıkınca Today’s Zaman’da yazmaktan vaz geçti.

Bir tarafında bağlama aşkı var. Birkaç yıl önce kendi yazıp bestelediği “Hiç oldum” isimli türküsünü Youtube üzerinden paylaştı. Dokuz dakikalık türküyle ilgili açıklamaların olduğu kısımda gitarlar, e-bow ve kopuzda Erkan Oğur'un ismi yer alıyordu. Haliyle büyük tartışma çıktı. Projenin bir buçuk, iki sene önce yapıldığını belirten Oğur, “Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi. [İbrahim Kalın] da aradı, ricacı oldu” dedi. Kalın forsunu kullanıp TRT’nin müzik kanallarında bile boy gösterdi. Bir gün işsiz kalırsa mesleği hazır.

Karmakarışık, tuhaf, islamcı bir militanın portresi bu. Sahneyi ve gösterişi de seviyor üstelik. Saray’da odasını toplarken, MİT Başkanı olarak atanmasından saatler önce yarısı karanlıkta kalan bir fotoğrafını profil fotoğrafı olarak seçti. İbrahim Kalın karanlıktan gelmişti, karanlığa döndü.