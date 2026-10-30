Mekke İttifakı’ndan İran’a şantaj: ABD ile anlaşmazsan karşında biz oluruz

Mekke İttifakı’nın ülkemizi sadece Yemen’e karşı değil İran’a karşı da savaşın cephesi haline getirme tehlikesi giderek daha fazla gün yüzüne çıkıyor.

Türkiye’den MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın katıldığı, Mekke paktı üyelerinin Tahran’da 26 Ekim’de yaptıkları ziyarette, Suudi Arabistan’ın İran’a Yemen'de Ensarullah hareketini ateşkese ikna etmesi ve ABD ile anlaşmaya varması konusunda baskı yaptığı belirtildi.

The Economist'in haberine göre, Suudi Arabistan İran’ın bu isteklerini kabul etmesi halinde Tahran’a bölgesel bir güvenlik paktı teklif etti.

Dergiye konuşan bölge diplomatları İran bu teklifi reddeder ve Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri yeniden başlatırsa, Mekke paktı üyelerinin karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bu, ABD'nin ara seçimlerin ardından İran'a karşı yeniden başlatabileceği kapsamlı bir saldırıda Türkiye’nin İran’a karşı savaşın cephesi haline gelebileceği anlamı taşıyor.

İran'a 'havuç-sopa' taktiği görevi Mekke İttifakı'na

Dergi Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman’ın Pakistan kara kuvvetleri komutanı Asım Münir ve MİT Başkanı Kalın’ın katıldığı toplantıda İran’a sunulan teklifi “havuç-sopa” diye niteledi.

Bölgedeki diplomatlara göre Tahran, Washington ile mutabakata varılmasını sağlayacak tavizler verirse Suudi Arabistan ve komşuları ortak bölgesel güvenlik konusunda daha geniş kapsamlı bir anlaşmaya hazır.

İran bunu reddeder ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıları yeniden başlatırsa, Mekke paktı üyeleri karşılık vermeye hazır.

Ancak haberde Tahran’a baskı yapmayı amaçlayan ve Suudi devlet medyasını bile şaşırtan bu ziyaretin pek bir sonuç vermediği belirtildi.

Suudi Arabistan'dan 'Mekke' provokasyonu

Öte yandan Suudi Arabistan bugün Mekke üzerinde bir insansız hava aracı düşürdüğünü iddia ederken, Yemen’de Ensarullah hareketi askeri sözcülüğü iddiayı “büyük bir uydurma” diyerek yalanladı.

Ensarullah hareketi askeri sözcüsü Yahya Seri bugün Suudi Arabistan’ın iç kesimlerine yönelik hiçbir askeri operasyon düzenlemediklerini açıkladı.

AKP hükümeti Suudi Arabistan’ın saldırıları altındaki Yemen’de Ensarullah hareketini kınadığı açıklamalarında İslam dininin kutsal mekanları kabul edilen Mekke ve Medine’nin saldırı altında olduğu iddiasını dile getiriyor.

Yemen’de başkent Sana dahil ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan bölgelerde kontrolü elinde bulunduran Ensarullah hükümeti ise Mekke ve Medine gibi kutsal mekanları hedef aldığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddediyor.

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