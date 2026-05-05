DEM Parti'den AKP ve MHP'ye: 'Bahçeli’nin ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz, birlikte tarih yazalım Erdoğan'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin yaptığı çağrıya destek verdi.

"Bugün Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atılması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz" diyen Bakırhan, "Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir sözü üzerine biz de diyoruz ki, tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan. Kur'an-ı Kerim'de Azap suresinde göklerin ve dağların kaldırmaktan çekindiği emaneti insan yüklendi der. Bugün bu emanet halkların barışıdır" ifadesini kullandı.

Bakırhan, sürece dair öneride de bulunarak şöyle konuştu:

"DEM Parti olarak sürece katkı sunacağına inandığımız somut başka bir önerimiz daha var. Bu süreç zorlu bir süreç. Birçok engeli aştık. Azımsanmayacak gelişmeler yaşadık. Yarım asırlık örgüt silahı devreden çıkardı. Bu çok önemlidir. Meclis de inisiyatif aldı. Bu da kıymetlidir. Şimdi bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım diyoruz. Adı 'Barış İzleme ve Takip Kurulu' olsun. Meclis’teki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin, kolaylaştırıcı olsun. Bu kurul denetleyen değil, takip eden ve kolaylaştıran bir mekanizma olabilir. Atılması gereken adımları hızlandırır. Ortak aklı işletip sürecin kazasız ve güven içinde ilerlemesine katkı sunabilir. Bu kurul akademi ve sivil toplum ile istişarede bulunabilir. Bu kurul süreçle ilgili atılması gereken adımları siyasi liderler ve aktörlerle görüşüp hızlandırarak ortak akıl ve vicdanı işletebilir. Bakalım bu öneriye diğer siyasi partiler ne diyecek?”