DEM Parti’de Hatimoğulları ve Bakırhan yeniden seçildi: Birkaç ay sonra yeniden kongreye gidilecek

DEM Parti’nin 5’inci Olağan Büyük Kongresi’nde Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden eş genel başkan seçildi. Pervin Buldan, birkaç ay sonra yeniden kongre düzenleneceğini belirterek “Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz” dedi.

DEM Parti’nin 5’inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yasal zorunluluk kapsamında düzenlenen kongrede parti organlarının seçimi ve tüzük değerlendirmeleri yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden eş genel başkanlığa seçildi.

Kongreye DEM Parti milletvekilleri ile il ve ilçe örgütlerinden delegeler katıldı. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da salonda yer aldı. Kongrenin kapsamı nedeniyle diğer siyasi partilere davet gönderilmedi.

Bakırhan: Demokratik Cumhuriyet Hareketi’ni başlatıyoruz

Kongrede konuşan Tuncer Bakırhan, "partinin toplumla kurduğu bağ, yerel yönetimler, emek ve ekoloji mücadeleleri" konusunda özeleştirilerde bulundu.

Bazı meselelerde seslerini geç duyurduklarını ve toplumun geniş kesimlerini ikna edecek bir dil kuramadıklarını söyleyen Bakırhan, “Şimdi direnişimizin yanına inşayı koyma vaktidir, demokratik cumhuriyeti inşa etmek için yola koyulma vaktidir” dedi.

Türkiye’nin yeni bir toplumsal mutabakata ihtiyacı olduğunu savunan Bakırhan, “Artık yamaların olmadığı, hepimizi kapsayacak bir Türkiye’ye, bir cumhuriyete, bir demokrasiye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, partinin yeni dönemde değişeceğini ve yönetme iddiasını daha güçlü biçimde ortaya koyacağını öne sürerek “Demokratik Cumhuriyet Hareketi’ni başlatıyoruz, Türkiye’yi yönetmeye talibiz” mesajını verdi.

Hatimoğulları’ndan 'barış' çağrısı

Tülay Hatimoğulları ise konuşmasında dünyada ve bölgede devam eden savaşlara değindi. Küresel sermayenin krizinin bedelinin halklara açlık, yoksulluk ve savaş olarak ödetildiğini belirten Hatimoğulları, silahlanma bütçelerinin hızla büyüdüğünü söyledi.

Hatimoğulları, farklı toplumsal kesimlere birlikte mücadele çağrısında bulunarak “Eleştirilerinizle, farklılıklarımızla barışın yolunu gelin hep beraber yürüyelim” dedi.

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Buldan: Birkaç ay sonra yeniden kongre yapılacak

Kongrede oy kullandıktan sonra ANKA’ya konuşan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, partinin yeni bir “inşa dönemine” girdiğini söyledi.

Türkiye’nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu belirten Buldan, önlerindeki aşamaların “krizsiz ve pürüzsüz” ilerlemesi gerektiğini savundu.

DEM Parti’nin birkaç ay içerisinde yeniden kongreye gideceğini açıklayan Buldan, şunları söyledi:

Türkiye halklarıyla birlikte bu inşa döneminde barışı kalıcı hale getirebilmek için büyük mücadele vereceğiz. Muhtemelen birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle, Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz. Bunun bugün ilk mesajı verildi, adımı atıldı.

Kongre öncesinde parti kulislerine yansıyan bilgilerde de bugünkü toplantının kapsamlı dönüşümden önceki bir geçiş kongresi olacağı, isim, program ve kadro değişikliklerinin daha sonraki kongrede ele alınacağı belirtilmişti.

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