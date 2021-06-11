Dardanel: 8 Mart'ta feminist, milli maçta tribün magandası

Dardanel firması Instagram hesabından, Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi büyük tepki çeken bir reklam paylaşımı yaptı.

Şirketin paylaştığı görselde ton balıklı makarna fotoğrafının üzerinde "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" ifadesi yer aldı.

Cinsiyetçi ve başka halkları aşağılayıcı paylaşımına şirket "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz" notunu düştü. Dardanel'e sosyal medya hesabından birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Dardanel'in tepkilerin ardından sildiği paylaşım şöyle:

Dardanel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü fırsat bilerek bir reklam filmi yayınlamış ve Dardanel işçilerinin yüzde 70'inin kadın olduğunu belirterek "Adamlar yapmış değil, kadınlar yapmış" sloganını kullanmıştı.

Pandemide üretim durmasın diye işçileri fabrikaya hapseden Dardanel son olarak geçtiğimiz günlerde gece vardiyasında zehirlenen 60 işçiyi hastane yerine evlerine göndermiş, daha sonra bazı işçilerin evlerinde fenalaşması üzerine tüm işçiler hastaneye çağrılmıştı.