Dardanel'de zehirlenen 60 işçi hastane yerine eve gönderildi

Dardanel fabrikasında dün gece vardiyasında 60 işçi zehirlendiğini duyuran DİSK Gıda-İş Sendikası Başkanı Seyit Aslan işçilerin hastane yerine evlerine gönderildiklerini, daha sonra bazı işçilerin fenalaşması üzerine tüm işçilerin hastaneye çağrıldığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Aslan "Dardanel'de sorunlar ve skandallar bitmiyor. Salgında işçileri yurtlarda karantina altında çalıştırarak üretimi her koşulda sürdüren işletme dün gece temizlikte kullanılması gereken bir kimyasal sonucunda gece vardiyasında 60 işçi zehirlendi" dedi.

'Kullanılan kimyasal açığa çıkarılmalı'

Zehirlenen işçilerin hastane yerine evlerine gönderildiğini belirten Aslan, Sağlık Bakanlığı'nı inceleme başlatmaya ve kullanılan kimyasal ne olduğunu açığa çıkarmaya çağırdı.

Aslan şunları kaydetti:

"Dün gece zehirlenmede işçileri hastaneye götürmek yerine, işçiler evlerine gönderildi, sonra fenalaşan işçiler olunca tekrardan tüm işçiler hastaneye çağrıldı. Sağlık Bakanlığı bu konuda bir inceleme başlatmalı ve kullanılan kimyasalın ne olduğu açığa çıkarılmalı.

Yaşanan bu zehirlenmeden dolayı işçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. İş yerinde işçi sağlığı ve işçi güvenliğinin alınması patronların insafına bırakılamaz. İşçi arkadaşlarımızın yaşayacağı her türlü olumsuzluktan Dardanel yönetimi sorumlu olacaktır."