Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'ndan Kavala açıklaması

10 ülkenin Ankara büyükelçilikleri ortak bir açıklama yayımlayarak, Gezi Davası'nda 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili adımı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Günler sonra gelen açıklamada, "Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir" denildi.

"Ankara'daki bir grup yabancı misyon şefinin, Türkiye'de devam eden bir davayla ilgili açıklamasının, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranış olduğu" ifadeleri kullanılan açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir. Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup, kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız."